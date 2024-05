Wanda Nara podría afrontar una demanda millonaria por una de sus marcas La empresaria se encuentra en una delicada situación por un posible descuido a la hora de registrar el emprendimiento.

Si bien Wanda Nara no para de crecer a nivel profesional con su música y las diferentes participaciones en programas como conductora, en las últimas horas trascendió que estaría a punto de perder un juicio que podría costarle millones de dólares por un grave error cometido al registrar su marca de cosméticos.

La información trascendió este viernes en LAM (América TV), horas después de que se conociera que la mediática podría recaudar aproximadamente dos millones de dólares anuales por su desembarco en una plataforma de contenido para adultos. “Hace dos años, una persona solicitó el registro del nombre Wanda Cosmetics. A nivel legal, la persona que está usando ese nombre (Wanda Nara) tiene un mes para reclamar que el nombre de la marca es de ella. Pero Wanda no hizo nada”, comenzó diciendo Pepe Ochoa al aire del ciclo que conduce Ángel de Brito.

“Esta persona aplicó el 5 de enero de 2022 para el nombre de la marca Wanda Cosmetics. Pasó un mes, nadie reclamó nada y él pasó a ser el dueño de la marca”, insistió el productor de LAM quien comentó que el mayor conflicto que tiene Nara es que el nombre de la empresa es “Wanda Cosmetics” y no el suyo de pila y que para recuperarlo deberá iniciar acciones legales.

Ante la repercusión que generó el tema, Teleshow se comunicó Ana Rosenfeld, abogada de la mediática quien se proclamó al respecto y reveló la veracidad del asunto. “Justo me está escribiendo Wanda por este tema”, señaló la letrada en diálogo con este medio.

“Recién estoy tomando cartas en el asunto, estaba volando para acá cuando recibí un mail con el tema. Los responsables son los que se asociaron con Wanda para usar su nombre en una empresa, que es lo que se hace cuando alguien pretende usar marca”, explicó Rosenfeld, y agregó: “Tengo que averiguar qué hizo la empresa que se asoció con Wanda para proteger el nombre de la marca”.

La abogada reconoció que este tipo de comportamientos son habituales: “Hay gente que se dedica a registrar marcas que no usa y después las vende, o se opone a los que realmente quieren usarlas. Lo que tengo que averiguar es por qué motivo se creó esta marca”, enfatizó. Algo similar ocurre cuando usuarios anónimos registran en las redes sociales a nombre de algún famoso.

“El lunes me voy a reunir con Wanda y voy a pedir la nulidad marcaria del que pretende dar uso a una marca que ella viene usando hace tiempo”, expresó la letrada, que aportó una mirada más general: “El nomenclador marcario argentino hay que cambiarlo, porque figuran ropa, viajes, es una mezcolanza terrible”. Por último, Rosenfeld no quiso aventurar tiempos estimados para la resolución del caso: “Esto saltó recién, no puedo hablar de plazos cuando no sabemos desde cuando corre este registro marcario”.

En referencia a lo mencionado por la abogada, otras famosas atravesaron por casos similares al que afronta Wanda. De hecho, al tratar el tema en LAM, la panelista Marixa Balli, que también es empresaria, dio su visión al respecto y sostuvo que “Wanda debería haberle puesto su apellido a la marca, lo que hubiera asegurado su exclusividad”. En tanto, Cinthia Fernández, que fue invitada al programa y también tiene cápsulas de productos con marcas a su nombre acotó: “En una oportunidad, un periodista quiso registrar mi nombre y apellido: Cinthia Fernández, y no pudo”, reveló. Ahora, resta esperar los plazos legales para resolver el asunto.