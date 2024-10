Wanda Nara reconfirmó su separación de Mauro Icardi pero confesó que no está soltera La conductora de Bake Off visitó el living de Susana Giménez y le contó todo sobre su reciente separación.

Wanda Nara visitó el living de Susana Giménez y en una charla íntima habló de su reciente separación del futbolista Mauro Icardi y su “relación” con el cantante L-Gante.

Entre los distintos temas que tocaron durante la entrevista, la diva le preguntó cuál era su situación actual con el padre de Francesca e Isabella. “Te separaste de Icardi”, le dijo Susana. “Y él está en Turquía…”, le contestó la conductora de Bake Off, a lo que Susana le preguntó por qué no lo acompañaba.

“La verdad es que no sé por qué. Estuve muchos años viviendo afuera, fueron casi 17 años y es mucho. Se me mezcló el tema de salud y los chicos están más grandes. Afuera es todo hermoso, pero llega un momento que los chicos necesitan una estabilidad emocional, de amigos, de colegio, de familia cerca”, reflexionó.

Wanda confesó que aunque está separada y alejada de Mauro, él siempre será parte de su familia: “Yo supongo que él me ama y pienso que vamos a ser siempre familia, pero la verdad es que es muy complicado”.

“Valentino va a cumplir 16 años y yo sentía que él necesitaba estabilidad emocional. Mi lugar en el mundo siempre fue Argentina, pero también entiendo que la carrera de un jugador de fútbol dura poco. Pero también siento que yo también dejé muchas cosas, no me arrepiento”, sostuvo sobre su decisión de quedarse en el país.

Y aseguró: “Por la enfermedad y por un montón de cosas ya no me sentía con las mismas fuerzas de decir ‘bueno, sigo sola para todo’. Fueron muchos cumpleaños solos. También tenía ganas de hacer lo que a mí me gusta. A mí me encanta trabajar en la tele y hacer cosas en la música, que es algo nuevo”.

La conductora de Bake Off le confesó a la rubia que “es muy difícil estar soltera” actualmente porque eso “no existe”. Ante la declaración, Susana le pregunto si estaba soltera.

“No… pero me cuesta conocer a alguien”, le confesó con misterio.