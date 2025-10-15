Zarzuelas y fragmentos de óperas, para disfrutar en el Auditorio Juan Victoria La propuesta, que se suma a las actividades culturales de San Juan, tendrá lugar en la noche de hoy miércoles 15 de octubre, en el marco del Ciclo Música de Cámara. Entrada libre y gratuita.

Organizado por el Centro de Creación Artístico Orquestal, en conjunto con la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, esta noche correrá el telón para una nueva entrega del Ciclo Música de Cámara. Y será nada menos que con una selección de conocidas zarzuelas y populares fragmentos de óperas.

Profesores y alumnos avanzados pondrán voz a esta propuesta. Ellos son Susana Tellez, Lorena Montero, Camila Velázquez, Yamile Giorgiani, Walter Vilches, Guido Cuñarro, Octavio Sosa y César Sánchez, con acompañamiento al piano de Luz Ramírez y Tito Oliva.

Según explicó a DIARIO DE CUYO César Sánchez, uno de los organizadores, este concierto es parte de la dinámica de las cátedras que tanto Tellez como él llevan adelante en el Departamento de Música.

“Es un proyecto de cátedra hacer conciertos para alumnos y profesores. En este concierto casi todos los intérpretes son profesores, aunque convocamos también a algunos alumnos avanzados”, señaló el docente, quien ve en esta práctica “una herramienta pedagógica” poderosa. Y a su vez, permite al público conocer y apreciar el talento de formadores, profesionales ya consolidados, y también de los nuevos artistas de la provincia.

“Lo hacemos bastante seguido, también en conciertos integrados por alumnos y profesores; y es muy bueno porque los alumnos pueden ver lo que los profesores enseñamos puesto en práctica. La verdad que es muy enriquecedor”, valoró.

De Händel a la zarzuela

En esta oportunidad, el enfoque estará puesto no en las actuaciones individuales, sino en los conjuntos. “Este año pensé: ‘Vamos a darle un matiz distinto’, entonces vamos a hacer conjuntos de ópera. Son dúos, tríos de distintas óperas y de zarzuelas”, detalló.

El programa incluye piezas de Mozart (“Las Bodas de Fígaro”, “Don Giovanni”) y Puccini, además del célebre “Dúo de las flores” de Léo Delibes. Una de las inclusiones más llamativas es un dúo de la ópera barroca Julio César, de Händel. “Tiene la novedad de que es un dúo, pero el personaje masculino está escrito para una voz masculina pero muy aguda, y en este caso lo hace Walter Vilches (pianista y participante de La Voz Argentina), un alumno avanzado que tiene el registro de contratenor”.

El concierto también dedica un espacio importante a la zarzuela, un género popular que ha sido desvalorizado en ocasiones.

“A la zarzuela se le llama ópera menor, pero tiene tantas dificultades como una ópera cualquiera de Verdi o de Puccini“, sentenció, no sin destacar la razón de su gran arraigo cultural, especialmente en el país. “Justamente como estaba en castellano y toda la gente la podía entender, se hizo muy popular”, manifestó, marcando cierto contraste con la ópera italiana.

Y también una creación sanjuanina

Como un elemento adicional de interés para el público, el programa sumará obras del compositor local Tito Oliva, quien también tiene a cargo la materia de Improvisación y que estará acompañado en el piano. Se trata de dos canciones de su ciclo Cordillera Arriba, sobre poemas de “Chiquito” Escudero: “Despeñadero” y “Pájaro cobrador”. Ambas se inscriben en lo que se llama “lied”, una canción artística para voz solista y piano, “donde el instrumento no es solo un acompañamiento, sino que dialoga y comenta el texto poético”.

“He intentado seguir el derrotero de las palabras del poeta desde el punto de vista musical, buscando resaltar el contenido de cada una de las palabras, o mejor dicho, cómo cada una de esas palabras me inspiraron musicalmente, qué efecto tuvieron esas poesías en la música que se iba a generar”, expresó Oliva.

Sánchez destacó que el público podrá disfrutar, entonces, de piezas históricas y también de producciones “frescas y con sello argentino”, lo que convierte a este concierto en una propuesta de interés académico y popular.

Tomá nota

Ciclo de Música de Cámara: Fragmentos de óperas y zarzuelas

Miércoles 15 de octubre

21 h

Auditorio Juan Victoria

Entrada libre y gratuita