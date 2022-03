Nota de TN

El militar boliviano Mario Terán, conocido por ejecutar al guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara el 9 de octubre de 1967, falleció en la madrugada de este jueves en un hospital en la región oriental de Santa Cruz, en Bolivia, a los 80 años.

El militar retirado Gary Prado Salmón, quien capturó al Che en Bolivia, confirmó a Efe que la muerte de Terán se produjo tras estar internado por varios días en el hospital de la Corporación del Seguro Social Militar de esa ciudad.

”Me avisaron que estaba internado y que en la noche lo habían desahuciado prácticamente de cualquier posibilidad de recuperación y a las 7.00 hora local me avisaron que murió”, contó Prado Salmón. Terán arrastraba algunos problemas de salud que se habían ido agravando.

Cómo fue el fusilamiento del Che Guevara en Bolivia

Tras ser herido en combate, el Che Guevara fue capturado en Bolivia el 8 de octubre de 1967 por fuerzas bolivianas con el apoyo de dos agentes de la CIA cubano-estadounidenses. Enseguida fue conducido a una escuela abandonada del poblado de La Higuera, donde pasó la noche. Un día después fue ejecutado. La imagen del cuerpo de Guevara fue expuesta como un trofeo de guerra.

“Fue el peor momento de mi vida. Vi al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que se echaba encima y cuando me miró fijamente, me dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. ¡´Póngase sereno -me dijo- y apunte bien! íVa a matar a un hombre!’ Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé'’, contó Terán años después.

Los restos del guerrillero fueron trasladados hasta el municipio cruceño de Vallegrande, donde estuvieron enterrados durante 30 años, antes de ser repatriados a Cuba en 1997. Actualmente se encuentran en un mausoleo levantado al ingreso de la ciudad de Santa Clara, en el centro de la isla.

Prado Salmón contó a radio Compañera que Terán “era un oficial responsable que cumplió una orden superior, pero vivió con un perfil bajo’' tras ejecutar al Che Guevara.

”Él simplemente cumplió con su deber como suboficial del ejército’', dijo Prado Salmón.

Según contó, Terán sufrió de un constante acoso por haber fusilado al Che. ”Ha sufrido bastante con ese acoso, pero ha sabido salir de frente y tranquilo”, comentó. Además señaló que la ejecución de Guevara fue una “disposición que fue tomada en razón del interés nacional” y aseguró que Terán simplemente cumplió con la orden “sin despedidas, sin discursos”.

También destacó que el entonces presidente de Bolivia René Barrientos asumió su responsabilidad por la ejecución.

Prado es uno de los pocos sobrevivientes de aquella lucha contra la guerrilla que duró nueve meses, pero marcó la historia de este país y del continente y encumbró a Guevara a la categoría de mito para la izquierda internacional.