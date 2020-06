Un nuevo estudio realizado en China trajo una nueva mala noticia respecto a la pandemia de coronavirus. La mala nueva está relacionada a los pacientes recuperados de la enfermedad, que se suponía que no volvían a contagiarse por haber desarrollado los anticuerpos, pero que aparentemente si pueden recaer aproximadamente dos meses después de superar al virus.

La novedad fue publicada en la revista científica Nature e indica que entre ocho y diez semanas después de haber recibido el alta, los anticuerpos generados en el paciente podrían disminuir considerablemente, por lo que la teoría de la inmunidad de rebaño se cae a pedazos.

El estudio fue realizado por una universidad china sobre un puñado de casos de pacientes con síntomas y asintomáticos y sobre el que el inmunólogo español Alfredo Corell, catedrático de Inmunología en la Universidad de Valladolid, opina para Clarín: “No se están mirando todos los anticuerpos que el cuerpo produce con lo cual, aunque declinen estos (los anticuerpos IgM y los IgG), puede haber otros -dice Corell-. Hay incertidumbre. Mi mensaje es de precaución. Pero a la gente que le dan los anticuerpos positivos no crea que está protegida de por vida”.

El análisis se realizó sobre la evolución de 37 pacientes sintomáticos y otros 37 asintomáticos. En el mismo se pudo comprobar que la mayoría de los infectados produjeron anticuerpos tanto IgM como IgG frente al Covid-19 y que en más del 90% de los pacientes estas defensas disminuyeron de forma significativa a partir de los dos meses.

Corell asegura que la inmunidad que producen los coronavirus clásicos puede durar entre seis meses y dos años.

“Cuando reacciona contra una infección, el sistema inmunitario deja células de memoria circulando por si vuelve a producirse la infección. En la capacidad de nuestras defensas de tener memoria se basa que nos curemos -afirma el inmunólogo-. Aunque estemos viendo que a las dos semanas bajan los anticuerpos, puede ser que sin embargo estén presentes estas células de memoria que ahora no se están estudiando. En el caso del coronavirus, mirar esas células de memoria no es una cosa que se haga habitualmente. No se miran en modo rutinario. Se miran en artículos de investigación. Por eso dejaría una chance a que la inmunidad que se genera sea un poquito más larga”.

Fuente: Clarín.