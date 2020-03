Jair Bolsonaro volvió a insistir en que en Brasil no es necesario realizar una cuarentena general obligatoria y aseguró que "Ahora, el empleo es esencial. Los trabajadores necesitan ganarse la vida", señaló el presidente.

“Esta es una realidad, el virus está ahí. Vamos a tener que enfrentarlo, pero enfrentarlo como un maldito hombre. No como un niño. Seamos realistas con el virus. Es la vida. Moriremos un día. ¿Queremos salvar la vida?, señaló el presidente de Brasil.

En ese sentido, cuestionó: "¿Vamos a condenar a este tipo para que entre a la casa? Quedarse dentro de la casa, no tener ahorros ni ingresos. A tener su heladera vacía. Su comida se terminará y necesita trabajar, mantener a su familia, cuidar a sus hijos".

Y agregó: "Tenemos un problema más grave en este momento. Estas personas informales, que nunca tuvieron voz en ningún lado, ahora han tenido un ingreso de R $ 600 para ellos".

Jair Bolsonaro aseguró además que: "Hay una mujer golpeada en casa. ¿Por qué es eso? En casa, falta pan, todos pelean y nadie tiene razón. ¿Cómo terminas esto? El hombre quiere trabajar, Dios mío. ¿Es un crimen trabajar?", preguntó.

El mandatario realizó este domingo un evento en Brasilia en donde se hubo aglomeraciones, algo que no es recomendable por las especialistas de la salud por la posibilidad de contagio de coronavirus y se justificó diciendo que "la presencia de un presidente siempre atrae multitudes". "Todo fue inesperado. No reuní a nadie. Fui reconocido No hubo gritos de la población ", aseguró.

Este domingo, Twitter le suspendió la cuenta a Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil había posteado dos videos en los que se lo observaba en el paseo por Brasilia incumpliendo el distanciamiento que recomiendan los médicos para evitar el contagio de coronavirus.

