Al menos 7 personas murieron a causa de las inundaciones que devastaron el viernes pueblos del sureste de Francia y noroeste de Italia, mientras los servicios de auxilio continuaban con la búsqueda de 20 personas que seguían desaparecidas en ambos lados de la frontera.



En Francia, "continúa la búsqueda de personas desaparecidas, así como la limpieza de escombros para tratar de restablecer las rutas de acceso", dijeron los bomberos del departamento de Alpes Marítimos a la agencia de noticias AFP.



Unas diez toneladas de productos de primera necesidad fueron transportadas hoy a los valles de estas regiones francesas, incluyendo agua, comida para bebés, alimentos y medicinas.



Casas enteras fueron arrastradas por deslizamientos de tierra y puentes se han hundido. Con la destrucción de las carreteras departamentales, el acceso de los trabajadores de auxilio a las zonas siniestradas se ha hecho muy difícil.



El meteorólogo italiano Luca Mercalli explicó al periódico Fatto Quotidiano que con la tormenta Alex "unos 600 milímetros de lluvia cayeron en menos de 24 horas" sobre el pueblo italiano de Limone Piemonte y el valle francés de Roya.



"Eso es la mitad de las precipitaciones anuales en un solo día", dijo, lo cual no tiene precedentes "desde el comienzo de estas estadísticas en 1913".



En el lado francés, en el valle de Roya, sobre la ciudad de Menton, el camino sólo es accesible hasta la comuna de Breil-sur-Roya.



Cuatro pueblos (Fontan, Saorge, La Brigue y Tende) y las aldeas dependientes permanecían inaccesibles por carretera.



El saldo de víctimas a raíz de las lluvias torrenciales aún no es definitivo: dos bomberos franceses murieron, uno en Saint-Martin-Vésubie, y otro cerca de Ventimiglia en Italia.



Por su parte, las autoridades informaron de tres muertos, pero el lunes no era posible determinar si una de estas tres víctimas formaba parte del recuento anunciado por el lado francés.



El comandante de la guardia costera del puerto de Imperia dijo a AFP que se habían descubierto cuatro cuerpos en las costas cerca de la frontera y que se estaba procediendo a su identificación.



Según el prefecto del departamento francés de los Alpes Marítimos, Bernard González, estos cuerpos se encuentran en un estado de "gran descomposición", "podrían corresponder muy probablemente" a personas fallecidas hace tiempo y que fueron desenterradas por las inundaciones en los cementerios franceses.