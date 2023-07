Los cuerpos de al menos 87 personas presuntamente asesinadas en junio en Sudán por fuerzas paramilitares y sus aliados fueron enterrados en una fosa común en la capital, Darfur, informó hoy la ONU, un día después de haber alertado que el conflicto armado que sacude al país dejó más de tres millones de refugiados y desplazados internos.



Según información obtenida por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esas personas fueron asesinadas entre el 13 y el 21 de junio en los distritos de Al Madaress y Al Jamarek en El Geneina, capital del estado de Darfur del Oeste.



Según la ONU, los paramilitares obligaron a la población local a depositar los cuerpos en la fosa común.



El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, condenó "con la mayor firmeza el asesinato de civiles y de personas que no participan en los combates" y se declaró "consternado" por la falta de respeto con que se trató a los muertos, a sus familias y comunidades.



"Debe haber una investigación pronta, exhaustiva e independiente de los asesinatos, y los responsables deben rendir cuentas", agregó.



Entre las personas asesinadas hay "numerosas víctimas de la violencia que siguió al asesinato del gobernador de Darfur del Oeste, Khamis Abakar, el 14 de junio, poco después de que fuera detenido por los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)", refirió la ONU.



Después de la matanza, muchos cadáveres quedaron en las calles durante varios días y los testigos reportaron que no se había permitido evacuar a los heridos a los hospitales.



Algunas personas perecieron por falta de atención, consignó la agencia de noticias AFP.



La ONU había alertado ayer que la sangrienta puja por el poder entre el Ejército y los paramilitares, que amenaza con convertirse en otra guerra civil, obligó a más de tres millones de personas a huir de sus hogares para refugiarse en el extranjero o en otras zonas del país.



El número de personas que huyeron se acerca a las 724.000 y el de desplazados internos supera los 2,4 millones, según la página de datos en línea de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que forma parte de la ONU.



Egipto y Chad son los países que recibieron la mayor cantidad de personas que huyeron de la violencia en Sudán, uno de los países más pobres de África y del mundo.



El índice de abandonos del país puede ser mayor, ya que los datos de personas llegadas a Egipto, que suman cerca de 256.000, son del 18 de junio.



El conflicto, que ya dejó centenares de muertos, enfrenta desde el 15 de abril al Ejército, dirigido por el general Abdel Fatah al-Burhan, con los paramilitares de las FAR del general Mohamed Hamdan Daglo.



Estos dos grupos solían ser aliados, pero ahora se disputan el poder.