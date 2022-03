Al menos nueve personas murieron y 28 resultaron heridas hoy en un ataque ruso que destruyó parcialmente la sede del gobierno regional en Mikolaiv, una ciudad ucraniana cercana a Odesa, según un balance de la fiscalía general ucraniana.



"Según la investigación, las fuerzas armadas rusas lanzaron un ataque con misiles" contra este edificio y "actualmente se registran nueve muertos y 28 heridos", anunció el servicio de prensa de la fiscal general Iryna Venediktova.



"Los socorristas, los investigadores del SBU (servicios de seguridad ucranianos) y la policía" están desplegados en el lugar, agregó.



Horas antes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, había informado de siete muertos y 22 heridos.



No se atacó ningún objetivo militar, "los habitantes de Mikolaiv no representaban ninguna amenaza para Rusia. Y sin embargo, como todos los ucranianos, se convirtieron en objetivo de las tropas rusas", repudió el mandatario durante una intervención ante el Parlamento danés.



Horas antes, periodistas de la agencia de noticias AFP vieron cómo sacaban dos cuerpos de los escombros del edificio, cuya parte central se derrumbó parcialmente tras el ataque.



El gobernador regional, Vitaly Kim, dijo en Facebook que los equipos de rescate estaban buscando a "ocho civiles y tres soldados" bajo los escombros.



Kim precisó que "la mitad del edificio fue destruida" y que su oficina fue alcanzada.



Los rusos "se dieron cuenta de que no podían tomar Mikolaiv y decidieron saludarme, de saludarnos a todos", ironizó.



La ciudad portuaria de Mikolaiv ha registrado ataques por parte de las fuerzas rusas durante varias semanas. El pasado 19 de marzo, un bombardeo lanzado desde la región de Jerson dejó decenas de víctimas mortales, la gran mayoría militares.



En el distrito de Novomoskovski, un misil golpeó una granja y al menos una persona resultó herida, según la agencia de noticias local Unian. Otro misil habría caído en la región de Nikopol, sin que trascendieran otras informaciones al respecto.



Por otra parte, en su reporte diario el Ministerio de Defensa ruso informó de 68 objetivos militares destruidos anoche en Ucrania.



El vocero de Defensa, general mayor Ígor Konashenkov, precisó que este número incluye tres puestos de mando, cuatro sistemas de misiles antiaéreos, un radar, cinco lanzacohetes múltiples, tres aparatos aéreos no tripulados, dos depósitos de municiones, tres depósitos de combustible y 19 instalaciones de material bélico, reportó la agencia de noticias Sputnik.



La Fuerza Aérea de Ucrania, en tanto, aseguró que en las últimas 24 horas derribó 17 objetivos aéreos "enemigos", incluidos ocho aviones y tres helicópteros, recogió la agencia Europa Press.



"La Fuerza Aérea atacó 17 objetivos aéreos: ocho aviones, tres helicópteros, cuatro vehículos aéreos no tripulados y dos misiles de crucero", señala el comunicado de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicado en Facebook.



Las Fuerzas de Defensa ucranianas "siguen manteniendo la defensa circular de la ciudad de Mariupol y defienden y disuaden el avance del enemigo en la región de Chernigov", agregó el reporte.