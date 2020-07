Las compañías Pfizer y AstraZeneca, dos de las cuatro que ya se encuentran en la última fase de investigación, reiteraron hoy que proyectan tener la vacuna contra el coronavirus lista para fin de año, aunque advirtieron, en coincidencia con otras empresas, que la disponibilidad dependerá de las entidades regulatorias y capacidad de logística de cada país.



Las declaraciones fueron realizadas por representantes de ambas compañías que compartieron con Zanofi, MSD, y Janssen, otras empresas que están desarrollando las vacunas, una charla organizada por la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (Fifarma).



"Estamos viviendo momentos muy difíciles, creemos que la foto de los primeros adultos vacunándose antes de fin de año nos dará mucha esperanza", aseguró Graciela Montes, jefa de Asuntos Científicos y Médicos para Mercados Emergentes de la División de Vacunas de Pfizer.



La representante de Pfizer, que comenzará en agosto la fase 3 de su vacuna realizada junto a BioNTech con un estudio con 30.000 participantes de Argentina, Estados Unidos, Brasil y países de Europa, señaló que la compañía se encuentra produciendo las dosis para que, una vez finalizados los ensayos clínicos, si éstos son positivos "la disponibilidad sea inmediata".



En el mismo sentido, Tosh Butt de AstraZeneca, sostuvo que "esperamos estar en el mercado antes de fin de año" en relación a la vacuna que se elaboró junto a la Universidad de Oxford y ya se encuentra en Fase 3 (última antes de la aprobación final).



Además de estas dos, según lo último reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay otras tres vacunas en Fase 3: la de Moderna y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID); dos de Sinopharm (una con el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y la otra con el Instituto de Productos Biológicos de Beijing), y la de Sinovac.



Además, otras 20 se encuentran en distintas fases de ensayos clínicos y unas 139 en estudios preclínicos, es decir, que todavía no fueron probadas en humanos.



No obstante, todos los participantes indicaron que "quienes finalmente aprueban y distribuyen las vacunas son los Gobiernos de cada país" por lo que su disponibilidad "depende de muchos factores como la aprobación, logística, etc." por lo que las empresas señalaron que se encuentran en constante diálogos con los distintos Estados para ver las necesidades y demandas.



Consultados sobre la seguridad de las vacunas en desarrollo, teniendo en cuenta los tiempos récords de los ensayos y fabricación, todos los expositores aseguraron que "cada fase se llevó adelante sin poner en riesgo la seguridad".



"Es una pregunta que me hace hasta mi propia familia -sostuvo Butt-; aquí no hemos tomado atajos para eludir procesos que garanticen la seguridad, lo que sí estamos haciendo es tomar riesgos financieros las compañías, como ponernos a producir sin tener la seguridad que utilizaremos esas dosis".



En el mismo sentido, Montes indicó que "lo que hemos hechos son procesos que se hacían en forma secuencial en forma simultánea pero sin perder por ello la seguridad científica y la seguridad y tolerabilidad es el objetivo uno de todas las pruebas".



Consultados sobre la inmunidad que generan las vacunas que están probando, Ayman Chit, de Sanofi -que está realizando ensayos pre-clínicos para dos tipos de vacunas-, sostuvo que "llevamos seis meses con el virus y hay respuestas que todavía no tenemos".



Si bien la vacuna de AstraZeneca logró generar anticuerpos neutralizantes y también células T (la parte del sistema inmunológico que se ocupa de guardar una memoria del virus, lo que permite que cuando éste aparece se produzcan rápidamente anticuerpos impidiendo que ingrese al organismo), Butt sostuvo que "estamos haciendo el seguimiento de cuánto tiempo dura esa inmunidad".



En el mismo sentido, Montes sostuvo que aunque la vacuna de Pfizer también logró anticuerpos neutralizantes y celulas T, "no sabemos aún qué pasa con el largo plazo" e indicó que "es algo que iremos estudiando con el correr del tiempo".



Finalmente, sobre si la vacuna será accesible y asequible para todos los países, los representantes de todas las compañías sostuvieron que existe un compromiso de parte de las empresas por "garantizar" que se distribuyan en forma equitativa a nivel mundial y recordaron que, en efecto, algunas de ellas anunciaron ya que la ofrecerán al costo.