El Parlamento de Alemania aprobó hoy una Ley que habilita la compra y cultivo para consumo personal de cannabis, en una de las legislaciones más liberales de Europa.



La Ley fue aprobada con 407 votos a favor y 226 en contra durante una votación en el Parlamento alemán, una reforma clave para el Ejecutivo del socialdemócrata Olaf Scholz.



Según la nueva Ley, será posible obtener hasta 25 gramos al día para uso personal, a través de asociaciones de cultivo de cannabis que estarán reguladas, y tener hasta tres plantas en casa para consumo propio, a partir del 1 de abril, según detalló la agencia de noticias AFP.



Sin embargo, la posesión y el consumo de la droga seguirán estando prohibidos para menores de 18 años.



Con esta Ley, Alemania se dota de una de las legislaciones más liberales de Europa, siguiendo los pasos de Malta y Luxemburgo en Europa y de Uruguay y Canadá en América.



En Países Bajos, país pionero, poseer, consumir y vender hasta cinco gramos de cannabis se tolera desde 1976 en los "coffee shops", es una especie de local o restaurante, que tiene como característica principal la posibilidad de venta y consumo legal de cannabis.



Antes de la votación, el ministro de Salud, Karl Lauterbach, pidió a los diputados que apoyaran el texto, alegando que "la situación en la que estamos ahora no es aceptable de ninguna manera".



En Alemania, repuntó el consumo cannábico entre los jóvenes que compran en el mercado negro, sin ningún tipo de garantías sobre la composición de la droga, apuntó Lauterbach, miembro del Partido Socialdemócrata (SPD), la formación de Scholz.



Sin embargo, para Simone Borchardt, del partido conservador CDU, en la oposición, la nueva Ley agravará los riesgos para la salud en los jóvenes, y aseguró que los argumentos de funcionario no eran "más que palabrería".



Borchardt acusó a los tres partidos de la coalición de Scholz, compuesta por los socialdemócratas, los Verdes y los liberales del FDP, de "hacer políticas por su ideología y no por el país".



La ley también se topó con críticas de asociaciones médicas y del poder judicial.



Los alemanes, en tanto, parecen divididos sobre el tema: según un sondeo realizado por la consultora YouGov, el 47% de los encuestados se declararon favorables a la nueva legislación y un 42%, en contra.



El Gobierno aseguró que la reforma permitirá combatir de forma más eficaz el narcotráfico, algo que los conservadores, los sindicatos de la Policía y algunos diputados del SPD rebatieron.



En el mundo, Uruguay se convirtió en el primer país en legalizar su producción, distribución y consumo en diciembre de 2013. Otros países latinoamericanos legalizaron el uso terapéutico del cannabis: Chile a finales de 2015, Colombia en 2016, y más recientemente LA Argentina y Perú.



En Estados Unidos, la Ley federal prohíbe cultivar, vender o usar marihuana. Sin embargo, el consumo recreativo fue legalizado en 19 estados.