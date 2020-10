Alemania reportó más de 4.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el 11 de abril, y las autoridades alertaron que ese número de contagios podría superar los 10.000 positivos si se pierde el control de la pandemia.



El Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada del control de las enfermedades, reportó que 4.058 personas se contagiaron en la última jornada y 16 murieron, con lo que el total se elevó a más 310.000 y 9.578 respectivamente, informó la agencia de noticias alemana DPA.



La cifra de contagios en el balance diario de coronavirus es la mayor registrada en Alemania desde el 11 de abril, el día en el que se contabilizaron 4.133 positivos, cuando la pandemia se encontraba en su fase más alta en territorio germano, tras haber fijado su récord 6.294 casos nuevos el 28 de marzo.



Alemania es uno de los países de Europa más afectados por la pandemia después de España, Francia, Reino Unido e Italia.



El país alcanzó el pico de contagios entre fines de marzo y principios de abril, con más de 6.000 casos diarios, tras lo cual la cifra cayó para volver a aumentar en julio. Desde el pasado mes de agosto llegaron a superar en varias ocasiones los 2.000 casos diarios.



El director del RKI, Lothar Wieler, expresó hoy su preocupación por el aumento de los casos al señalar que no se sabe como va a evolucionar la situación actual en las próximas semanas.



"Es posible que veamos más de 10.000 contagios diarios. Es posible que el virus se propague de manera incontrolada", alertó Wieler durante una rueda de prensa.



Al mismo tiempo expresó su esperanza de que los 4.000 nuevos casos contabilizados en las últimas 24 horas "no se conviertan en algo logarítmico" es decir, que Alemania esté ante un crecimiento exponencial de casos.



Agregó que, si Alemania sobrellevó hasta el momento relativamente bien la pandemia, es porque la ciudadanía respetó las reglas y no porque el virus sea menos peligroso de lo supuesto inicialmente. El objetivo es "permitir el menor número de contagios", porque sólo de esta manera es posible no colapsar el sistema de salud.



"Mi esperanza es mantener los contagios a un nivel con el que podamos lidiar", dado que con una tasas bajas de contagio, "la vida puede continuar sin grandes restricciones", destacó el especialista, citado por la agencia de noticias EFE.

Fuente: Télam