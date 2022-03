El gobierno de Alemania se pronunció hoy contra la eventual prohibición de importar petróleo, gas y carbón de Rusia como parte de las sanciones a este país por su invasión a Ucrania.



“Hay que poder mantener (las sanciones) en el tiempo”, sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, en declaraciones a la televisora alemana ARD.



“No servirán de nada si en tres semanas descubrimos que no tenemos más que unos días de electricidad en Alemania y que debemos revertirlas”, agregó, según la agencia de noticias AFP.



La ministra dijo en otra entrevista, con la televisora ZDF, que su gobierno está dispuesto a “pagar un precio económico muy, muy elevado”, pero advirtió que “si mañana en Alemania o en Europa se apagan las luces, eso no va a detener los tanques”.



También el ministro de Finanzas, Christian Lindner, dijo que Alemania no debería “limitar” su capacidad de “perdurar en el tiempo” con las sanciones y advirtió que un embargo a los hidrocarburos rusos “tendría un impacto negativo sobre esa capacidad”, en declaraciones publicadas por el diario Bild.



Ucrania pidió a sus aliados que sancionaran las exportaciones rusas de hidrocarburos y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que su gobierno discutía “muy activamente” esa posibilidad.



Alemania importa de Rusia 55% del gas y 42% del petróleo y el carbón que consume.