Las autoridades del FBI están alertando a las entidades bancarias de todo el mundo por un posible ataque masivo y coordinado a los cajeros automáticos. El ataque se conoce como "ATM Cashout" y funciona utilizando, coordinadamente, miles de tarjetas de crédito clonadas en los cajeros que pertenezcan a una red previamente hackeada y comprometida. "El FBI ha obtenido informes no especificados que indican que los delincuentes cibernéticos planean llevar a cabo un ataque coordinado de retiro de efectivo en cajeros automático en los próximos días, probablemente asociado a una falla desconocida por el emisor de la tarjeta y comúnmente denominada 'operación ilimitada', dice una alerta confidencial que el FBI compartió con los bancos en privado el viernes, según confirmó el periodista Brian Krebs del New York Times.

Los delincuentes comprometerían a un banco o procesador de tarjetas con malware para que tengan acceso a los números de tarjeta de los usuarios del banco. A la vez que usarían su acceso para modificar los límites de retiro de cajeros automáticos y los saldos de las cuentas, lo que les permite retirar tanto dinero como posean cada cajero automático.

Según Krebs, estos ataques suelen llevarse a cabo durante los fines de semana, justo después del cierre de las instituciones. Algo similar afectó al The National Bank of Blacksburg entre 2016 y 2017 con una “operación ilimitada”. En aquella oportunidad, los ladrones se llevaron más de US$ 2 millones.

Fuentes cercanas al sector consultadas por Infotechnology aclararon no poder referirse al tema por cuestiones de seguridad ya que el documento, en primer lugar, fue comunicado de manera confidencial. Sin embargo, las fuentes del sector confirmaron que están al tanto de la información y que estarían trabajando en medidas de seguridad respecto a este tema.