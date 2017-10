El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra alertó hoy de que en Cataluña hay un golpe de Estado y es necesario "actuar" contra los responsables: "No se puede negociar con golpistas", avisó.

En una entrevista en Onda Cero, el histórico dirigente socialista ha reclamado a su partido que vote a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para restituir el orden legal en Cataluña.

"El PSOE tiene que votar a favor" del artículo 155, dijo. Guerra se ha preguntado qué clase de demócrata defiende la Constitución pero no su artículo 155, ya que, ha considerado, se trata de un "instrumento" de la democracia en defensa del Estado de Derecho. También ha puesto al nivel otros "instrumentos" como los artículos 8 o 166.

No obstante, indicó que le parecería "fatal" que el Gobierno no aplicara el artículo 155 aprovechando que tiene "mayoría absoluta" en el Senado, por lo que no vale "mirar" al PSOE, ya que "no necesita a nadie". Pero, al margen de ello, "el PSOE tiene que votar a favor".

"La gente se escandaliza de las cargas policiales porque mentalmente aún viven en la dictadura. El Estado sólo usa su fuerza legítima", ha asegurado Guerra, al tiempo que ha criticado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque "no sabe tomar decisiones".

No obstante, también cree que el PSOE debería retirar la solicitud de reprobaciónde la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por las cargas policiales del 1-O.

Ha indicado que lo de Cataluña es un "golpe de Estado" como pasó el 23 de febrero de 1981. Entonces, ha recordado, "todos" fueron a "grandes manifestaciones en contra", pero ahora se "ponen los ojos en la policía". "¿Pero qué es esto?", se cuestionó.

Quién es Alfonso Guerra

Alfonso Guerra González es un filósofo, ingeniero, profesor y político español, que fue diputado por el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados desde 1977 hasta 2015, vicepresidente del Gobierno de España desde 1982 hasta 1991 y vicesecretario general del PSOE entre 1979 y 1997.

Además, es doctor honoris causa por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima (Perú), que le otorgó dicha distinción en 1988.1 La Universidad de Roma le concedió su Medalla de Oro en 1984.6 Es hijo predilecto de Andalucía desde el año 2011.

Fuente: El País