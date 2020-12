La pandemia de coronavirus ha sido la gran protagonista de este año 2020. El primer brote de COVID-19 se generó en la ciudad de Wuhan, en China a finales del pasado 2019. Desde entonces, ya se han infectado más de 82 millones de personas en todo el mundo.

En este contexto, científicos y laboratorios de diferentes partes del mundo trabajaron durante todos estos meses para encontrar la vacuna que puede combatir esta enfermedad. A su vez, las investigaciones acerca de los síntomas y efectos del virus aún continúan.

Hace pocas horas, se reportó que un grupo reducido de pacientes desarrolló síntomas de psicosis grave.

Según informó el periódico estadounidense The New York Times, los médicos sostuvieron que esta patología solo padecerá un ínfimo porcentaje de pacientes de coronavirus. No obstante, no descartaron que haya diferentes casos en el mundo.

“Yo creo que en cualquier lugar donde haya casos de COVID probablemente se está viendo esto”, expresó Colin Smith, perteneciente al Centro Médico de la Universidad Duke en la ciudad de Durham, Estados Unidos.

Mientras tanto, la vacunación contra el coronavirus ya comenzó en el mundo. En la Argentina, el personal de salud de terapia intensiva están siendo los primeros en recibir la dosis de la vacuna rusa Sputnik V.