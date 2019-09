El diario estadounidense The New York Times publicó tres videos de la Marina de ese país con supuestos avistamientos de “fenómenos aéreos no explicados” y el Pentágono confirmó que se trata de filmaciones reales captadas en la costa este norteamericana.

Los avistamientos se dieron casi a diario entre mediados de 2014 y marzo de 2015. Según reportaron los pilotos de la Marina, los objetos voladores no tenían motores visibles, ni emitían gases perceptibles con el sensor infrarrojo. Pero estaban volando a más de 9.000 metros y moviéndose a velocidades hipersónicas, informó The New York Times.

Joseph Gradisher, vocero de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, informó: “La Armada considera que los fenómenos contenidos en esos tres videos no están identificados”.

Los tres videos en cuestión, llamados “FLIR1”, “Gimbal” y “GoFast”, fueron difundidos por The New York Times y The Stars Academy of Arts & Science (TTSA) y corresponden a avistamientos de mayo de este año.

Uno de los mayores secretos de EE.UU. Sale a la luz el 'Expediente X' de EE.UU. Publicada por La Vanguardia en Lunes, 18 de diciembre de 2017

Un informe del Pentágono al respecto revela que, según los pilotos que vieron el fenómeno, los ovnis tenían la capacidad de hacerse invisibles cuando estaban cerca de los aviones de guerra. Además dijeron que era “sólido, blanco, liso, sin bordes” y que parecía “un huevo alargado”.

Si las apreciaciones de los pilotos fueran ciertas, se trataría de aviones muy superiores a los que posee Estados Unidos o cualquiera de sus aliados.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump dijo estar al tanto de los hechos, pero se mostró incrédulo ante la presencia de ovnis. “Tuve una reunión muy breve al respecto. Pero la gente dice que está viendo ovnis. ¿Lo creo? No particularmente”, le dijo a George Stephanopolous, de ABC News, a principio de año.