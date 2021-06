La estadounidense Apple volvió a ser la empresa con mayor capitalización de mercado del mundo, mientras que la china ByteDance, dueña de Tik Tok, encabeza el listado de unicornios, según el estudio “Global Top 100 companies by market capitalisation” de la consultora PwC.



A principios de 2020, cuando la pandemia tomó el control de la economía global, las empresas más grandes del mundo sufrieron reducciones significativas en sus valores de mercado y la capitalización de las 100 líderes a marzo de 2020 disminuyó 15%.



El informe de PWC analiza la posición de las 100 empresas líderes a nivel mundial, resalta los cambios más importantes en la lista y realiza una comparación por capitalización de mercado entre marzo de 2020 y marzo de 2021.



En base a ello, se evidencia que la capitalización de mercado de las 100 empresas líderes aumentó un 48%, de US$10,3 billones a $31,7 billones.



Los principales hallazgos del estudio indicaron que la capitalización de mercado de las 100 empresas más importantes del mundo aumentó 48% durante el año hasta marzo de 2021: un récord de 31,7 billones de dólares.



De acuerdo con las expectativas, Estados Unidos todavía lidera la lista en términos de capitalización de mercado y cantidad de empresas, con 59 compañías que representan el 65% de la capitalización total del mercado.



Todas las regiones y países que componen el ranking tuvieron un aumento relativo en la capitalización de mercado de sus empresas.



Apple recuperó su liderazgo como la empresa más grande del mundo por capitalización de mercado, con un valor de US$2,4 trillones, seguida por Saudi Aramco, en segundo lugar y Microsoft, en el tercero.



La capitalización de mercado de Amazon aumentó 61%, respaldada por la creciente "economía de quedarse en casa" observada a lo largo de 2020, aunque no avanzó de la cuarta posición.



Tesla aumentó de US$ 96 mil millones en marzo de 2020 a US$ 641 mil millones en marzo de 2021, un rotundo aumento del 565% y un valor atípico entre los diez primeros.



En relación con el desempeño por sectores, el estudio demuestra que el tecnológico es todavía el más grande en términos de capitalización de mercado al alcanzar los US$10,5 trillones.



Las 100 empresas de tecnología líderes experimentaron un aumento de 71% en comparación con su valor a marzo de 2020, encabezadas por Apple, Microsoft, Alphabet y Facebook.



Por otra parte, en los sectores de commodities y materiales industriales, superan a otros en la lista, mientras que el desempeño más deficiente se encontró en los sectores de salud, energía y servicios públicos.



En cuanto a la performance por países, Estados Unidos lidera la lista con 59 empresas entre las primeras 100, representando el 65% de la capitalización total del mercado, seguido por China y Arabia Saudita, en tanto que el Reino Unido experimentó el mayor cambio en cuanto a la cantidad de empresas en el ranking global.



Finalmente, al igual que el ranking global de las 100 empresas líderes, Estados Unidos lidera entre las 100 empresas "unicornio", lo que representa aproximadamente la mitad de la lista en términos cantidad de empresas y valor.



Pero es la empresa china de Internet (y empresa matriz de TikTok) ByteDance la que mantiene su posición como unicornio más valioso, con una valoración de 140 mil millones de dólares, (un aumento del 87% desde marzo de 2020).