El pasado viernes dos mujeres madre e hija ataron a la camioneta un perro y lo arrastraron hasta matarlo luego lo tiraron al costado de la calle ...El humano es ilimitado en su forma de lastimar y matar a otros seres vivos..!! ocurrió en San pedro-Paraguay.la responsable "Rubita González "

Posted by MADE in Paraguay on lunes, 6 de noviembre de 2017