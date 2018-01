Un turista sudafricano murió, cuya identidad no trascendió, tenía 36 años, y los dos argentinos, que realizaban un crucero por el Nilo, resultaron levemente heridos y se espera que no permanezcan internados en el hospital, aunque todavía no hay un parte médico, dijo una fuente consular argentina.



De los doce turistas heridos, que fueron atendidos en el hospital Internacional de Luxor, nueve ya fueron dados de alta, mientras otros tres permanecen internados, de acuerdo a la información de la cartera de Salud difundida por la agencia oficial MENA.



El globo llevaba a bordo a 20 turistas y el piloto, y el accidente se produjo según las primeras observaciones debido a una fuerte racha de viento repentina, en el momento que estaba realizando una maniobra de descenso, precisó el Ministerio de Aviación Civil en un comunicado difundido por MENA.



En la mañana de hoy volaron en total 22 globos en Luxor y el resto logró aterrizar sin problemas a pesar del viento, según el ministerio.



El globo accidentado cayó cerca de una carretera en una zona de desierto al oeste del Nilo cuando realizaba un recorrido turístico sobre los monumentos faraónicos de la orilla occidental de Luxor.

