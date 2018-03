El chavismo celebró la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski . En medio de la tensión desatada por la Cumbre de las América que tendrá lugar en Perú a mediados de abril, tras los dichos del ahora exmandatario, que había advertido que su par de Venezuela Nicolás Maduro no sería "bienvenido" a su país, el numero dos del gobierno bolivariano festejó la crisis.

Diosdado Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), no se conformó con ellos y fue por más. En su programa semanal en la televisora estatal dijo que espera que a partir de ahora el pueblo de América Latina se despierte y que las renuncias continúen. Incluso, habló sobre su deseo de que Mauricio Macri se vaya del gobierno argentino.

"Así va a caer Santos , así va a caer Macri, así va a caer Temer , así van a caer todos ellos", arengó Cabello y dejó en claro su opinión respecto de los jefes de Estado de Colombia, Argentina y Brasil. "Porque el único argumento que tienen para permanecer en el poder es favorecer a las cúpulas y el pueblo se tiene que despertar. Ojalá que esto sirva para que en la Argentina se levanten los pueblos y empiecen a exigirle".

La mano derecha de Maduro se refirió así a los presidentes del continente que se mostraron en contra de la continuidad en el poder del chavismo y reclamaron intervención internacional para ayudar a los venezolanos que sufren los estragos de una crisis total. Asimismo, indicó: "Yo decía que parecía que el que no iba a estar en la bendita cumbre era Kuczynski", en relación a la decisión del peruano de retirarle la invitación a Venezuela de la reunión continental. Y agregó: "Yo no me iré".

Cabello no fue el único funcionario del gobierno bolivariano que se mostró contento por lo que ocurre en Perú , que ayer vivió uno de sus días más críticos con la renuncia del presidente a causa de las pruebas que lo relacionan con el escándalo de corrupción que protagoniza la constructora brasileña Odebrecht.

Delcy Rodríguez, presidenta de la polémica y oficialista Asamblea Constituyente que rige en el país como suprapoder, se manifestó en las redes sociales: "Comienza recomposición moral de América Latina con la renuncia de fiel representante yankee y aliado sumiso de @realDonaldTrump autodenominado cachorro del imperio! Este nefasto personaje q se vanagloriaba de su pasaporte gringo pasará al basural de la historia! Que viva Perú!".

Por ahora, el presidente Maduro no se refirió a la decisión de Kuczynski de dejar el cargo, pero compartió en Twitter varios mensajes de aliados e informaciones referentes a la renuncia.

El veto y la dimisión

El expresidente peruano anunció que Maduro no era bienvenido a la Cumbre de las Américas que se realizará en su país en abril tras una reunión de cancilleres del Grupo de Lima, 14 países cuyos gobiernos rechazaron la convocatoria anticipada a elecciones presidenciales en Venezuela.

Sin embargo, y pese a que el bolivariano había asegurado que iría de todos modos, el futuro de la decisión quedó en duda dado lo acontecido ayer: Kuczynski dimitió en medio de acusaciones que lo señalaban por haberse favorecido de contratos de consultoría con la constructora brasileña Odebrecht años atrás, cuando era funcionario público.

"Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país, es que yo renuncie a la presidencia de la República. No quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y la armonía que tanto necesita y que a mí me negaron", dijo el hombre de 79 años rodeado de la mayoría de su gabinete en el Palacio de Gobierno.