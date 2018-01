Sin salida. Unos 3.000 automovilistas debieron permanecer en la ruta congelada por casi 18 horas. El Ejército logró rescatarlos.

Efectivos militares y otros equipos de rescate lograron liberar el domingo a los más de 3.000 vehículos que pasaron la noche atrapados en una autopista en España tras una fuerte nevada. La autopista, que une Segovia y Madrid, permaneció casi 18 horas bloqueada.



La concesionaria Iberpistas, filial de Abertis, dijo que una serie de circunstancias provocaron el bloqueo: una nevada mucho más copiosa de lo previsto, el regreso de las personas de las vacaciones y que muchos vehículos no iban correctamente equipados, sin cadenas y con poco combustible.



"Hemos abierto un expediente informativo a la concesionaria Iberpistas (...) para poder disponer de toda la información y poder hacer una valoración para, si corresponde, abrir un procedimiento de infracción", dijo el ministro de Fomento.



Más de 3.000 conductores quedaron atrapados toda la noche en 8 Km, provocando un bloqueo que impidió que los medios mecánicos retiraran la nieve acumulada en la calzada, dijo el ministro.



Redes sociales y otros medios recibieron muchas denuncias de personas atrapadas en la nieve, algunas de las cuales se quedaron sin comida o gasolina para mantener el coche con calefacción.



"Me encuentro con mi familia, con dos niños, uno de dos años y otro de seis. Los adultos no hemos comido nada desde ayer a mediodía, a los niños les hemos dado la poca comida que llevábamos, pero desde la cena ya no han comido nada más", dijo Sara Ramos, una de las afectadas, al Canal 24 horas de TVE, horas antes de poder continuar su viaje. Decenas de provincias españolas están en alerta por las condiciones climatológicas, lo que llevó a autoridades a pedir a los conductores evitar viajar si no es indispensable.