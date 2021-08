El número de pacientes graves de coronavirus en Israel aumentó a 726 este domingo, la cifra más alta desde marzo, con una tasa de positividad del 7,09 por ciento, un máximo no visto desde febrero, dijeron fuentes oficiales.



Ayer se registraron 7.071 casos, con lo que actualmente se contabilizan 80.579 casos activos de coronavirus en Israel (no muy lejos del pico de la tercera ola cuando el país registró hasta 88.000 casos activos), de los cuales 1.175 personas se encuentran hospitalizadas, 726 en estado grave y 149 de ellas con respiración asistida.



De todos modos, la cifra de fallecidos entre viernes y sábado es baja: 21.



A pesar de un aumento continuo en los casos, las escuelas están programadas para reabrir el miércoles en todo el país, consignó la agencia de noticias Sputnik.



Según la emisora pública Kan, más de 3.000 estudiantes dieron positivo solo durante el día de ayer, mientras que otros 125.000 y 6.500 miembros del personal educativo se encuentran actualmente en cuarentena.



No obstante, el director general del Ministerio de Salud, Nachman Ash, dijo al diario Israel Hayom que no prevén más cierres este año.



Los expertos esperan que el brote comience a disminuir pronto, especialmente como un efecto de la campaña de vacunación.



La semana pasada, Israel administró más de 100.000 vacunas contra la Covid-19 por día, en su mayoría refuerzos, pero también primera y segunda dosis.



Hasta ahora, unos 5,95 millones de israelíes han recibido al menos una dosis, mientras que 5,46 millones de personas ya han recibido ambas y 1,96 millones la dosis de refuerzo.



Desde el comienzo de la pandemia, Israel lleva contabilizados 1.031.810 casos, de los cuales 6.943 terminaron en la muerte de quienes se habían contagiado.