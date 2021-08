Los casos de coronavirus en el Reino Unido aumentaron casi un 20 por ciento en una semana y un porcentaje importante de las infecciones se registraron en personas vacunadas, según un estudio británico



De acuerdo a datos reales del estudio de la aplicación conocida como Zoe COVID, en conjunto con la universidad King's College de Londres, que hace un seguimiento de los casos positivos en millones de usuarios, en promedio hay actualmente 51.961 nuevos casos diarios, un 19% más que los 43.693 nuevos registrados la semana pasada.



Según los datos del estudio, las personas completamente vacunadas ahora representan casi el 30% de los casos positivos, por lo que es fundamental conocer los síntomas de coronavirus después de la vacunación.



Los casos nuevos son más altos en los grupos de edad de 18 a 35, seguidos de cerca por los de 0 a 18 años, según muestran los datos.



Las vacunas no brindan una protección del 100% contra las enfermedades, pero sí protegen contra las enfermedades graves y las hospitalizaciones.



Tim Spector, científico principal de la aplicación, dijo que el aumento de casos se debe a que la nación estaba ansiosa por liberar su economía y eliminó la mayoría de las restricciones, dándole al virus la "oportunidad de propagarse".



"Desafortunadamente, estamos de vuelta en una posición en la que los casos, las hospitalizaciones y las muertes están aumentando y el Reino Unido tiene las tasas más altas de coronavirus en Europa, a pesar de nuestras altas tasas de vacunación", subrayó.



"La principal diferencia entre el Reino Unido y Europa es nuestra falta de restricciones. En muchas partes de Europa, la gente todavía se cubre el rostro y guarda cierto distanciamiento social. En el Reino Unido, donde declaramos con entusiasmo la 'libertad' del coronavirus y eliminamos incluso las medidas sociales más básicas, el virus encontró una oportunidad para extenderse", afirmó.



Dijo que a medida que los niños regresen a las aulas a mediados de septiembre, es muy probable que los casos sigan aumentando también.



Ravindra Gupta, un experto que asesora al Gobierno británico, coincidió también en que el regreso de las clases además del reinicio de los festivales de música, darán lugar a un aumento "significativo" de coronavirus.



En declaraciones al programa radial One de la BBC, el experto pronosticó que por supuesto habrá un aumento asociado en los casos, dado que los jóvenes en estos eventos en gran parte no estarán vacunados.



"Eso es algo que es predecible y sucederá, a pesar de los mejores esfuerzos. Sabemos que Delta es mucho más infecciosa, aumenta muy rápidamente", subrayó.



Mientras tanto, el Gobierno tiene planes de administrar dosis de refuerzo a la población más vulnerable a partir del 6 de septiembre.



También lanzó una campaña para persuadir a los estudiantes de secundaria y universitarios para que se hagan tests del coronavirus con regularidad y se aseguren de que estén vacunados cuando sea posible.



Los ministros dicen que las pruebas regulares ayudarán a minimizar las interrupciones en el aprendizaje de los alumnos en las próximas semanas y meses.



El Reino Unido informó ayer 214 fallecimientos más, lo que eleva el número total desde que comenzó la pandemia a 132.000. Las personas vacunadas en el Reino Unido con una primera dosis ascienden a 47.792.552, y con la segunda dosis a 42.072.712.