A continuación, un repaso de los principales hechos ocurridos hoy, día 68 de la invasión de Rusia a Ucrania:

- En la región oriental ucraniana del Donbass, que integran las provincias de Donetsk y Lugansk, Ucrania dijo que tres personas murieron y siete resultaron heridas en ataques rusos y advirtió que siguen los "duros combates". Las hostilidades eran especialmente intensas en las ciudades Izium, Lyman, y Rubijne, posiciones que los rusos intentan tomar para "preparar su ataque a Severodonetsk", una de las principales ciudades de Lugansk aún controladas por Kiev.



- En la sureña ciudad portuaria ucraniana de Odesa, de la región homónima, sobre el mar Negro, autoridades municipales informaron que un adolescente de 15 años murió y otro menor fue herido en un ataque ruso con misiles y estimaron que habría todavía más víctimas.



También en el sur de Ucrania, en la provincia de Zaporiyia, al este de Odesa, otras dos personas murieron y cuatro resultaron heridas en un bombardeo ruso en la ciudad de Orikhiv, afirmó el Gobierno provincial.



- El Ministerio de Defensa ruso comunicó que en el último día Rusia atacó docenas de objetivos militares, incluidas concentraciones de tropas y armas y un depósito de municiones cerca de Chervone, en Zaporiyia.



- El Ejército ucraniano comunicó que sus drones habían hundido dos lanchas patrulleras rusas cerca de la isla de las Serpientes, en el mar Negro, después de que un grupo de guardias fronterizos rechazara en abril el llamado a rendirse lanzado desde un navío ruso.



- Algunos civiles evacuados este fin de semana de la sureña ciudad de Mariupol, en Dontesk, llegaron a Zaporiyia, 200 kilómetros al noroeste, donde los esperaban dos todoterrenos blindados de la ONU y otros vehículos de ONGs internacionales, así como periodistas.



Los civiles fueron evacuados de una acería que es el único lugar de Mariupol donde todavía hay combatientes ucranianos y que no controla el Ejército ruso, que conquistó la ciudad hace unos diez días.



El sábado salieron de la acería dos tandas de unos 50 civiles, y ayer fueron evacuados otros 50 aproximadamente como parte del esfuerzo de la ONU, que se realiza en coordinación con las autoridades de Rusia y Ucrania.



Autoridades ucranianas estimaron que en Mariupol todavía permanecen entre 100.000 y 120.000 civiles -de los más de 450.000 que vivían allí antes de la guerra- y que más de 20.000 murieron en la ciudad desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero.



- Dinamarca, Hungría y Corea del Sur reabrieron sus embajadas en Kiev, de donde se habían retirado a principios de marzo a causa de la invasión rusa al país. La encargada de negocios de Estados Unidos, Kristina Kvien, anunció que los diplomáticos estadounidenses que abandonaron la capital ucraniana a mediados de febrero esperan regresar "antes de fin de mes".



- Ministros de Energía de los países miembro de la Unión Europea (UE) se reunieron en Bruselas para debatir una propuesta de prohibir por fases la importación de petróleo ruso. Polonia instó a imponer sanciones a los sectores de petróleo y gas natural, Alemania y Austria manifestaron estar "listos" para vetar el crudo ruso y Hungría dijo que no respaldará la medida. Al término de la reunión, la UE advirtió a sus socios que debían prepararse para un corte del suministro de gas desde Rusia ya que no cederá a la exigencia de Moscú de pagarlo en rublos.



- La ONU constató la muerte de 3.153 civiles en Ucrania, entre ellos 226 niños, como resultado de la invasión de Ucrania. Otros 3.316 civiles resultaron heridos, agregó la ONU, que dijo que las cifras reales seguramente son mucho mayores.