El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró hoy el estado de catástrofe grave en California, luego de tres semanas de precipitaciones sin precedentes que ya causaron al menos 19 muertos, y donde se preveían nuevas tormentas esta noche y mañana.



Biden dispuso una ayuda federal para los habitantes y municipalidades de California, en el oeste de Estados Unidos, para reparar los daños causados desde el 27 de diciembre, por las violentas tormentas invernales, que causaron inundaciones, deslizamientos de tierras y coladas de barro y nieve, según un comunicado de la Casa Blanca.



Las nuevas lluvias "podrían provocar más inundaciones" en suelos ya anegados, donde unos 26 millones de personas están bajo alerta ", señaló el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS), según la agencia de noticias AFP.



Una impresionante ola de lluvia -y nieve en las zonas de montañas- arrasó el sábado muchas zonas del estado más poblado del país, cuyos suelos están llegando al punto de saturación.



Las líneas eléctricas quedaron dañadas, y los campos y las carreteras estaban totalmente inundados.



El organismo meteorológico alertó de "inundaciones desastrosas" en la región de Salinas, una importante zona agrícola al sur de San Francisco.



El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió a la población que todavía no están a salvo: "No se ha terminado", dijo el sábado tras visitar a los habitantes afectados por las tormentas.



Newsom instó a los residentes a permanecer vigilantes y a continuar aplicando "el sentido común en el transcurso de las siguientes 24 a 48 horas".



Trombas de aguas azotaron la costa del Pacífico, lo que provocó el desborde de muchos ríos e inundó zonas urbanas, viviendas y tierras que venían de padecer una sequía que parecía interminable.



En la semana se espera una tregua, antes de que se produzca un nuevo "río atmosférico"; un fenómeno meteorológico que trae enormes cantidades de agua desde los trópicos, estimaron las autoridades.



"Es el octavo de los nueve ríos atmosféricos que prevemos", advirtió el sábado el gobernador Gavin Newsom. "Esto no terminó", Pero los sistemas de control y retención del agua -diques, lagos artificiales, cauces limitados- "se diseñaron hace 40 o 50 años" para "un mundo que ya no existe", añadió



Esta mañana, había más de 16.000 hogares sin electricidad y decenas de miles tienen orden de evacuar según el sitio de red energética poweroutage.us.



En la región de Salinas, una ciudad de 160.000 habitantes donde el río homónimo se desbordó, la inundación afectó los sectores agrícolas del valle pero no golpeó a las zonas urbanas.



Las breves interrupciones entre las tormentas que han azotado a la zona en las últimas semanas apenas dan tiempo a las autoridades para limpiar los escombros o restablecer la electricidad.



En la montaña, este fenómeno se traduce en fuertes nevadas, con más de un metro previsto durante el fin de semana en Sierra Nevada, por lo que las autoridades advierten sobre el riesgo de aludes y desaconsejan cualquier desplazamiento.



En San Francisco, los últimos tres meses fueron los más lluviosos desde el invierno de 1972-73. Al mismo tiempo, California, cuya agricultura alimenta a América del Norte, se enfrenta a una prolongada sequía que no tiene precedentes.



Sin embargo, las lluvias torrenciales de las últimas semanas no invertirán la tendencia. "No serán suficientes para llenar el lago Mead", dijo el NWS en alusión al gigantesco embalse del río Colorado que abastece de agua a California y cuyo nivel lleva años descendiendo.



Si bien está causando desastres a corto plazo, la lluvia es muy necesaria en el oeste de Estados Unidos, donde más de dos décadas de sequía han impuesto restricciones sin precedentes en el uso del agua.



Sin embargo, los expertos advierten que incluso los aguaceros monstruosos que han azotado la región este mes no van a revertir más de 20 años de precipitaciones por debajo del promedio.