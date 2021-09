El Gobierno de Bolivia exigió al de Canadá que "actúe" para dar una respuesta al pedido realizado en mayo pasado para que se obligue a Johnson & Johnson a dar la licencia de su inmunizante monodosis a otro laboratorio para su producción y exportación.



"Con una simple decisión, el gobierno canadiense puede salvar vidas. Este es el mensaje que quiero llevar al recién reelegido primer ministro, Justin Trudeau", escribió el viceministro de Comercio Exterior e Integración.de Bolivia, Benjamín Blanco, en una editorial publicada por Al Jazeera.



Bolivia firmó un convenio con la empresa canadiense Biolyse Pharma para fabricar e importar 15 millones de vacunas de Johnson & Johnson, siempre y cuando se consiga una licencia obligatoria, contemplada en el acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que más de 110 países, incluyendo la Argentina, buscan que se levante mientras dure la pandemia.



Teniendo en cuenta que las patentes las otorgan los gobiernos, la norma reconoce desde su creación en 1995 que las mismas autoridades puedan habilitar, en casos especiales, a que otros fabriquen productos patentados a cambio de un canon para quien posee la propiedad intelectual.



Sin embargo, esta solicitud en concreto no puede avanzar hasta que Canadá incluya el inmunizante en su listado de productos aprobados para la exportación, lo que ya fue solicitado en marzo por el laboratorio Biolyse, sin respuesta de las autoridades poco más de seis meses después.



Por esta situación, el viceministro Blanco le pidió a Trudeau que "actúe", luego de la reelección esta semana del primer ministro, que ahora deberá armar un Gobierno en minoría, ya que no logró superar los duros escollos que resultaron su rival conservador, el moderado Erin O'Toole, y el desgaste que le produjo la gestión de la pandemia de coronavirus.



"Las personas en países con acceso limitado a las vacunas Covid-19 no pueden esperar para seguir los procesos burocráticos para la liberación de patentes: están perdiendo la vida y sus medios de subsistencia a causa de este virus todos los días", escribió Blanco.



"Ahora que nos enfrentamos a una emergencia de salud pública mundial sin precedentes, lo que necesitamos es rapidez y eficiencia. Nuestra incapacidad para actuar con rapidez ya ha causado tanto dolor: se siguen perdiendo decenas de miles de vidas en los países en desarrollo debido a la escasez de vacunas", añadió.



Al igual que Bolivia en la OMC, el laboratorio Biolyse ya inició los procedimientos en su país: recurrió al Régimen Canadiense de Acceso a Medicamentos (CARM, por sus siglas en inglés), el marco legal que regula localmente la normativa internacional sobre derechos de propiedad, para solicitar al Gobierno que obligue a Johnson & Johnson a compartir sus patentes a cambio de un canon.



Esta vía del CAMR tiene un solo antecedente: en 2007 el laboratorio Apotex la utilizó para fabricar medicamentos contra el HIV para su exportación a Ruanda, en África, proyecto que se puso en marcha y luego fue abandonado por lo engorroso y burocrático del trámite.



"Canadá tiene experiencia en liderar este tema. En 2007, otorgó una licencia obligatoria a una empresa canadiense para producir un tratamiento antirretroviral para el HIV/SIDA y exportarlo a Ruanda. Así que tenemos la esperanza de que adopte una postura similar sobre las vacunas Covid-19", recordó en ese contexto el viceministro Blanco.

Fuente: Télam