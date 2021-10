Bolivia dispuso levantar la obligación de un aislamiento de 10 días para los extranjeros que lleguen al país en busca de revitalizar al sector turístico, aunque mantendrá las medidas de seguridad, entre ellas la obligación de estar vacunado contra la Covid-19.



El anuncio lo hizo el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, quien explicó que el gabinete de ministros había aprobado el miércoles el decreto que dispuso levantar el aislamiento obligatorio.



“El decreto supremo 4605 tiene por objeto impulsar la reactivación económica del sector de turismo. Para tal efecto, hemos tenido reuniones de coordinación con los diferentes sectores que promueven la actividad”, remarcó hoy Huanca en conferencia de prensa, según la agencia de noticias nacional ABI.



Los encuentros fueron con la Cámara Nacional de Operadores de Turismo, la Cámara Boliviana Hotelera, la Federación Boliviana de Guías de Turismo, la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo, la Asociación de Líneas Aéreas, y la Organización Sindical Mixta de Transporte de Turismo, entre otras.



En Bolivia los 10 días de aislamiento regían desde el 1 de abril de este año.



“Esto no significa que incumplan las medidas epidemiológicas fijadas por el Gobierno. En ese sentido, se establece a los turistas, con carácter obligatorio, presentar el certificado de vacunación completa de al menos 14 días antes de la fecha de ingreso. Si la persona no cuenta con este documento debe realizarse la prueba PCR después de 72 horas de ingreso a territorio boliviano, con aislamiento obligatorio hasta la obtención del resultado negativo de la prueba”, explicó Huanca.



En el caso de turismo receptivo, quienes quieran ingresar al país y no tengan residencia permanente deberán contar con un seguro de salud con cobertura que incluya la Covid-19.



Las medidas son válidas para los extranjeros que ingresan por tanto por vía aérea, como terrestre, fluvial o lacustre al territorio boliviano.

Fuente: Télam