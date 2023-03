El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro afirmó hoy que siente que su misión política “no terminó” y volvió a cuestionar indirectamente el resultado de las elecciones que perdió a fin del año pasado ante su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.



Bolsonaro dio esta tarde un discurso en los alrededores de Washington, en la jornada de cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), la principal convención de esa orientación política en Estados Unidos.



“En este momento doy gracias a Dios por mi segunda vida y también por la misión de ser presidente de la república por un mandato, pero siento, en el fondo, que esta misión aún no terminó”, dijo.



La expresión “segunda vida” se refiere al ataque con arma blanca que sufrió durante la campaña electoral de 2018, que lo obligó a someterse a media docena de cirugías.



Interrumpido frecuentemente por aplausos, Trump volvió a cuestionar los comicios que perdió en segunda vuelta ante Lula. “Tuve mucho más apoyo en 2022 que en 2018; no sé por qué los números mostraron lo contrario”, dijo Bolsonaro, según la agencia de noticias AFP.



El exmandatario, que el 30 de diciembre viajó a Estados Unidos para evitar traspasar los atributos del mando a Lula, que asumió el 1 de enero, afirmó el mes pasado que se proponía regresar “en las próximas semanas” a Brasil.



Mientras tanto, las autoridades brasileñas investigan si Bolsonaro instigó o no los asaltos del 8 de enero a los edificios de los tres poderes públicos en Brasilia por parte de simpatizantes suyos, considerados como un intento de golpe de estado.



Asimismo, en un discurso con abundantes referencias a Dios y a la Biblia, sostuvo que creía que hizo “un buen trabajo” y que siempre defendió “la libertad”, incluso durante la pandemia de coronavirus.



“No obligué a nadie a vacunarse en Brasil”, subrayó, en referencia a una decisión por la que fue muy criticado.



Afirmó además que, como conservador, se opone a “la ideología de género”, sostuvo que en Brasil la propiedad privada “está amenazada” y reivindicó haber flexibilizado durante su gobierno las regulaciones sobre la tenencia de armas.



Por otra parte, Bolsonaro se enorgulleció de haber sido “el último presidente en reconocer las elecciones de hace dos años en Estados Unidos”, en las que el demócrata Joe Biden venció al republicano Donald Trump, que buscaba la reelección.



Trump tampoco aceptó el resultado de aquellos comicios y se sospecha que instigó el asalto de simpatizantes suyos al Capitolio en enero de 2021, el día que los miembros de las dos cámaras del Congreso tenían previsto oficializar la consagración de Biden como presidente electo.



Bolsonaro es apodado “el Trump del Trópico” por sus similitudes ideológicas con el expresidente estadounidense, que estaba previsto que diera esta noche el discurso de cierre de la CPAC.