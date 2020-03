El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió que la crisis económica que generará la pandemia de coronavirus puede provocar "caos" y una posibilidad para que "aprovechadores" y "oportunistas" intenten sacarlo del poder, en el marco de su insistencia contra el aislamiento social para enfrentar a la enfermedad. "Cuando venga el caos, el hambre y problemas sociales, ese será el terreno fértil para que los aprovechadores lleguen al poder y no salgan más de él", afirmó Bolsonaro. Irritado, insistió en que con el Covid-19 "va a morir gente, no hay otra, y es por eso que el virus y el desempleo deben ser tratado juntos", al ratificar su posición de que no debe cerrarse ninguna actividad económica.

Preguntado sobre la decisión de Donald Trump de actuar a favor del aislamiento en Estados Unidos para combatir el nuevo coronavirus, Bolsonaro respondió sobre su aliado: "Brasil es otro país". Pero dos veces habló de que puede ser blanco de una jugada destituyente: "Si Brasil sigue con los empleos destruidos, verán la desgracia que se diseminará por todo el país". "Estarán los oportunistas de siempre, basta ver lo de Venezuela en el pasado y en otros países. Podrán llegar al poder y nunca más salir", afirmó.

En paralelo, los ex candidatos presidenciales Fernando Haddad, Ciro Gomes y Guilherme Boulos, más el gobernador del estado de Maranhao, Flavio Dino, reclamaron en una carta a la nación la renuncia del presidente Jair Bolsonaro por haberse convertido en "un problema" para la salud pública de Brasil. "Basta. Bolsonaro es más que un problema político, se convirtió también en un problema de la salud. Le falta a Bolsonaro grandeza. Debería renunciar, que sería el gesto menos costoso para permitir una salida democrática al país. El necesario ser contenido y responder por los delitos que comete", dice la carta.