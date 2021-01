El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le aseguró hoy al embajador Daniel Scioli que están “garantizadas” las exportaciones de trigo argentino al país vecino, durante un encuentro que mantuvieron este mediodía en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno brasileño.

En el mismo sentido, el flamante embajador de Brasil en la Argentina, Reinaldo José de Almeida Salgado, ratificó este mediodía que los embarques del cereal al país vecino no se verán afectadas por la reciente decisión de aplicar un arancel del 0% a la importación de trigo extra Mercosur, para una cuota de 750.000 toneladas.



Scioli, según informó la representación diplomática en Brasilia tras la reunión con Bolsonaro, dijo que el presidente del vecino país le manifestó: "Vamos a seguir profundizando nuestra relación y me dio la tranquilidad de que están garantizadas las exportaciones del trigo argentino a Brasil”.



Scioli expresó el lunes su preocupación por el decreto 10.557 del país vecino, que habilitó una cuota de importación mínima del grano de forma permanente, de 750.000 toneladas anuales, de países por fuera del Mercosur con un arancel de importación del 0%, un beneficio reservado a los países del bloque.



El embajador argentino trasladó esa inquietud al mandatario brasileño y hoy obtuvo el compromiso de garantizar las exportaciones del cereal desde la Argentina, se señaló oficialmente desde la representación nacional.



La información recordó que el trigo representa el 15% del monto total de las exportaciones argentinas a Brasil y es uno de los tres principales productos enviados a ese destino.



Scioli también se entrevistó con el embajador Pedro Miguel da Costa e Silva, secretario de Relaciones Bilaterales e Internacionales de América de Itamaraty, quien explicó la razón de la decisión y ratificó que “la Argentina continuará siendo el principal proveedor de trigo de Brasil, superando el 80% de las importaciones brasileñas de cereal”.



Del mismo modo, agregó la Cancillería, el diplomático argentino estableció contacto con las autoridades de Abitrigo, entidad que nuclea a la industria molinera de Brasil, quienes se manifestaron en el mismo sentido.



El embajador Almeida Salgado, en tanto, se reunió hoy en Buenos Aires con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme.



Allí explicó que la medida adoptada sobre el cereal se encuadra en la normativa del Mercosur y “tiene por finalidad dar cumplimiento a los compromisos asumidos por Brasil en el marco multilateral de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, según se informó.



El representante brasileño y Neme coincidieron en la relevancia del bloque regional para ambos países y en la necesidad de “aunar los esfuerzos para consolidar y profundizar el proceso de integración en un contexto regional e internacional complejo, producto de la crisis sanitaria por Covid-19, que impactó en las economías de nuestros países”.



Ambos funcionarios conversaron sobre la conmemoración de los 30 años del Mercosur el 26 de marzo próximo y destacaron el “fructífero” camino recorrido por los socios en las áreas comercial, política, social y de cooperación, entre otras.



En este contexto, consideraron los temas de la agenda prioritaria regional y concordaron en avanzar en la profundización del bloque este año, durante las presidencias Pro Témpore que liderarán Argentina y Brasil en el primero y segundo semestre de 2021, respectivamente.



Neme y Salgado repasaron además los temas de la agenda bilateral, y en particular las cuestiones vinculadas al acceso a mercados, licencias no automáticas y temas fitosanitarios, concluyó el comunicado de la Cancillería.