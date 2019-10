El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó ayer que su gobierno se prepara "para lo peor" frente a la gestión del mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández, a raíz de que, pronosticó, hará una política con mayor regulación de la economía. Aunque aclaró que no piensa romper relaciones con su socio del Mercosur.



A la vez, afirmó que el presidente Mauricio Macri "se equivocó" y se "quedó a mitad del camino" al no realizar reformas estructurales en el sistema económico, durante una entrevista con la agencia privada brasileña Estado, en el marco de su visita oficial a Arabia Saudita.



"Nos preparamos para lo peor por lo que fue anunciado hasta ahora en el plan económico del presidente electo, con una receta que también fue adoptada en el pasado en Brasil y no tiene cómo tener éxito", dijo Bolsonaro.



Al ser preguntado sobre si el cambio de gobierno afecta a la agenda de liberalización económica de Brasil, respondió: "No pensamos en romper nada con Argentina, pero esperamos que sigan las mismas prácticas de Macri, apertura, libertad económica, respeto a la cláusula democrática del Mercosur".



En ese marco, Bolsonaro dijo que "hace fuerza" para la derrota oficialista en la segunda vuelta uruguaya para tener un presidente en Montevideo "más alineado con nosotros".



"Hay que estar siempre preparado para lo peor, la política no es de un día para el otro. En Argentina no fue de un momento a otro, sabemos dónde creemos que Macri se equivocó", afirmó Bolsonaro.



Macri "no hizo las reformas que debería haber hecho, hizo una media reforma y se aproximó de banderas de izquierda contra el conservadurismo", afirmó y subrayó que "quien se queda a mitad de camino tarde o temprano no tiene cómo ir adelante y sufre una derrota".



Bolsonaro dijo lamentar la victoria de Fernández frente a Macri. Luego de decir que desea que Chile "vuelva a la normalidad", Bolsonaro aseguró que "en el caso de Argentina está volviendo Cristina Kirchner" y citó que ella está "muy vinculada" a los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, al mandatario boliviano Evo Morales, al venezolano Nicolás Maduro y al exjefe de Estado paraguayo Fernando Lugo, como al fallecido líder cubano Fidel Castro.



"Esta es nuestra preocupación, sabemos que su receta económica no dio resultado en ningún lugar del mundo. Algunas se intentaron aquí en el pasado y fracasaron. Escuchamos que Fernández podría tener un plan de congelamiento de precios y aumento de salario por decreto. Esto fracasará, no existe ese milagro", afirmó. Bolsonaro logró la reforma previsional y envió para 2020 un presupuesto en el cual congela el salario mínimo. Télam

El mandatario dijo que espera que siga el "respeto a la cláusula democrática del Mercosur".