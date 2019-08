El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a polemizar públicamente con su par francés, Emmanuel Macron, a partir de un comentario despectivo que hizo sobre la esposa del mandatario galo, quien calificó el mensaje como "triste" y dijo que seguramente "debe avergonzar al pueblo brasileño".

Todo comenzó cuando el sábado un usuario publicó en Facebook un montaje fotográfico de las dos parejas -la de Bolsonaro y su esposa de 37 años y la de Macron y su mujer de 66 años- junto a la pregunta: "¿Ahora entiendes por qué Macron persigue a Bolsonaro?".

El ofensivo mensaje no habría trascendido de no ser porque entre sus comentarios -según el diario paulista O Globo- figura uno del propio Mandatario brasileño: "No lo humillen, jajaja".

La respuesta del francés

"Creo que los brasileños, que son un gran pueblo, tienen un poco de vergüenza de ver ese comportamiento y que esperan que cuando uno es presidente se comporte bien con los otros", dijo Macron este lunes en una rueda de prensa durante la cumbre del G7 en Biarritz, en el sudoeste francés.

Bolsonaro ha hecho "declaraciones extraordinariamente irrespetuosas sobre mi mujer. ¿Qué puedo decir? Es triste. Es triste, pero sobre todo es triste para él y para los brasileños", añadió el mandatario francés, según recogió la agencia de noticias EFE.

"Como tengo mucha amistad y respeto por los brasileños, espero que tengan pronto un presidente que esté a la altura", añadió.

Una tensa relación

El comentario del jefe de Estado brasileño se produjo tras una guerra verbal entra ambos mandatarios por el significativo aumento este año de los incendios forestales que destruyen parte de la Amazonía, que Macron atribuyó a las cuestionadas políticas ambientales de Bolsonaro.

El jueves el brasileño dijo que Macron buscaba provecho político personal con su decisión de pedir que la Cumbre del G7 aborde con urgencia la "crisis internacional" provocada por los incendios. "Lamento que el presidente Macron busque instrumentalizar un asunto interno de Brasil y de los otros países amazónicos para obtener beneficios políticos personales", dijo el líder ultraderechista brasileño.

"El tono sensacionalista con el que se refiere a la Amazonía (usando hasta fotos falsas) no contribuye en nada en la solución del problema", agregó el mandatario brasileño en un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter y en el que calificó la actitud francesa como un reflejo de "una mentalidad colonial que ya no tiene lugar en el siglo XXI".

El viernes, en respuesta, Macron amenazó con no apoyar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur en caso de que Brasil no cumpla con sus compromisos ambientales, entre los cuales detener la deforestación de la Amazonía.

Las potencias mundiales nuceladas en el G7, que deliberó hasta hoy en Francia, resolvieron enviar una ayuda urgente de 20 millones de dólares para combatri el fuego en la Amazonia.