Columnista. Como autor publicado, los libros de Johnson incluyen una biografía de su héroe británico y líder de la guerra Winston Churchill. Además, ha cobrado 22.917 libras (28.524,79 dólares) al mes por una columna en el diario Telegraph.

Boris Johnson fue elegido ayer nuevo líder del Partido Conservador de Gran Bretaña en una votación entre los militantes de la formación y hoy asume el cargo de primer ministro con la promesa de concretar el "Brexit" el 31 de octubre. Es decir, la salida británica de la Unión Europea (UE).



Como se esperaba, Johnson, de 55 años, arrasó en estos comicios, convocados después de que la todavía primera ministra, Theresa May, dimitiera en junio por la crisis del "Brexit" al no conseguir que el Parlamento aprobase su acuerdo de retirada de la UE.



Ayer se dieron a conocer los resultados de las primarias convocadas tras la dimisión el pasado 7 de junio de la todavía primera ministra, Theresa May. El exministro de Exteriores Boris Johnson obtuvo 92.153 votos, frente a los 46.656 de su contrincante, el actual canciller, Jeremy Hunt.



Tras ser declarado ganador, en un evento celebrado frente al Parlamento de Westminster, el nuevo líder prometió materializar el "Brexit" el 31 de octubre, unir al Reino Unido e impedir la llegada al poder del líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn. Desde la residencia oficial de Downing Street, May felicitó a Johnson y le prometió su "total" apoyo.



Boris Johnson es un político carismático, con fama de bufón, pero que genera tanta veneración como rechazo entre las filas "tories" (conservadores). Fuerte crítico de las estructuras de la UE, Johnson llega al poder con la promesa de cumplir con el "Brexit" el próximo 31 de octubre, con o sin acuerdo.



Con su despeinado pelo rubio, el controvertido dirigente arrasó en la elección interna entre los diputados "tories" para el liderazgo. Con fama de histriónico y un sentido del humor que hace reír hasta a sus más exacerbados enemigos, Johnson genera pasiones y odios a partes iguales, entre los que lo ven como un político talentoso y capaz de reunir abrumadores apoyos entre el electorado, y los que lo consideran superficial e irresponsable. El ala dura del Partido Conservador (euroescéptica hasta la médula), ha arropado a este político que fue ministro de Exteriores bajo el mandato de May y dos veces alcalde de Londres.



Así, Johnson llega hoy al poder con el principal cometido de desenredar el nudo del "Brexit", una tarea compleja dada la oposición que hay entre los diputados de los distintos partidos políticos a una salida del bloque europeo sin consenso.



El cambio de primer ministro se producirá hoy cuando May acuda al palacio de Buckingham para presentar formalmente su dimisión a la reina Isabel II y comunicarle que su partido tiene un nuevo líder.



Desde Argentina, el presidente Mauricio Macri siguió su línea de comunicación directa con los principales líderes del mundo y ayer le mandó un whatsapp a Boris Johnson para felicitarlo por su nuevo cargo como primer ministro. Así lo confirmó al diario Clarín el vocero presidencial argentino, Ivan Pavlovsky. Medios nacionales destacaban ayer la buena relación de Macri con Johnson. Efe

Sus discursos sin ensayos

El nuevo primer ministro alguna vez se jactó de poder recitar de memoria las primeras 100 líneas de la Ilíada de Homero en griego antiguo. Boris Johnson ha sacado oro político de su forma de hablar grandilocuente, usando lo que algunos analistas describen como un lenguaje ampuloso, crudeza ocasional y episodios de fanfarronería. El líder arma lo que parece ser un discurso no ensayado con referencias que van desde episodios históricos a la cultura popular británica y hace un uso ocasional de lo que ahora se consideran anacronismos imperiales británicos.



"Es una mezcla de metáforas, giros de frases, hipérbole y nostalgia inesperados, muy a menudo con un toque particularmente británico", dijo Philip Seargeant, profesor titular de lingüística aplicada de Open University.

Los elogios de Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, aplaudió ayer la elección del conservador Boris Johnson como próximo primer ministro británico, al destacar que es conocido como "el Trump británico" y asegurar que "eso es lo que necesita" el Reino Unido.



"Tenemos un hombre realmente bueno que va a ser el primer ministro de Reino Unido ahora, Boris Johnson. Es duro, es inteligente", dijo Trump en un discurso ante una conferencia de jóvenes conservadores en Washington. "Le llaman "el Trump británico" y la gente dice que eso es una buena cosa. Les gusto allí. Eso es lo que querían. Eso es lo que necesitan", agregó. Trump ha sido muy crítico con la predecesora de Johnson, a la que reprochó su poca habilidad a la hora de negociar la salida de Reino Unido del bloque europeo.