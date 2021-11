Brasil aplicará una tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid-19 a todos los adultos mayores de 18 años cinco meses después de haber recibido la segunda, anunció hoy el Ministerio de Salud.



"Hemos decidido ampliar la dosis de refuerzo, en base a estudios científicos, a todos los ciudadanos mayores de 18 años que hayan tomado la segunda dosis con cinco meses de diferencia", dijo el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, en conferencia de prensa.



El país hasta el momento aplicaba la tercera dosis a mayores de 60 años, profesionales de salud e inmunodeprimidos. Ahora, los brasileños mayores de 18 años recibirán la vacuna cinco meses después de la segunda aplicación.



Queiroga explicó que no habrá un calendario para la tercera dosis y que esto dependerá de los ciudadanos.



Además, dijo que el Ministerio puso a disposición como tercera dosis la vacuna de Pfizer.



Queiroga tambien convocó a un megaevento de aplicación de segundas dosis para unas 20 millones de personas que no han acudido nuevamente a los vacunatorios a completar el esquema de inmunización.



Brasil tiene el 58,8 por ciento de la población inmunizada con dos dosis y superó en esta marca el 57% de Estados Unidos, destacó en su portada el diario Folha de Sao Paulo.



En Brasil todavía la agencia reguladora, Anvisa, no ha autorizado la vacunación para menores de 12 años, aunque ha informado que Pfizer comenzó a acercar documentación para buscar la luz verde.



Anvisa rechazó una solicitud de vacunación de niños presentada por el Instituto Butantan, laboratorio público de San Pablo que desarrolla localmente la vacuna china CoronaVac.



El país tiene garantizado por la Constitución de 1988 el Sistema Unico de Salud (SUS), una red federal, estadual y municipal que atiende en forma gratuita y está inspirado en el sistema de salud pública del Reino Unido.



Hasta ayer, lunes, Brasil totalizó 611.346 muertos desde el inicio de la pandemia, con 21.960.766 contagios contabilizados, de acuerdo a la cartera sanitaria.



El país está en el piso de su estadística de muertos, al mismo nivel de abril de 2020 y luego de la trágica segunda ola de Covid-19 con la variante Gama o P1 que golpeó a Brasil entre febrero y junio, con colapso hospitalario y cuarentenas en todas las ciudades.



El promedio móvil semanal de fallecidos fue el lunes en 253 fallecidos por día, con un promedio diario de 10.670 casos, de acuerdo a la estadística del Ministerio de Salud.



Desde el inicio de noviembre que el promedio diario de muertos se ubica debajo de los 300.



Brasil es el segundo país del mundo en muertes por coronavirus después de Estados Unidos. Además, es el tercero en contagios, luego de Estados Unidos e India.

