Un estudio de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) reveló que una paciente brasileña portó el virus Sars-CoV-2 durante 152 días con el patógeno activo, lo que la convierte en el caso de mayor presencia del nuevo coronavirus en una persona de forma asintomática hasta el momento.



La paciente, que no fue identificada, es una profesional del área de la salud de Río de Janeiro que en marzo pasado tuvo síntomas leves asociados a la Covid-19, permaneció por recomendación médica en cuarentena domiciliaria y luego volvió a sus actividades pasando los últimos cinco meses completamente asintomática.



El estudio del Laboratorio de Virología Molecular de la UFRJ, publicado por el diario O Globo, indicó que la paciente no tuvo reincidencia pero permaneció con el virus por cinco meses, lo que hace que sea el caso de mayor persistencia del patógeno conocido hasta el momento·



El trabajo de los investigadores Luciana Costa, Amilcar Tanuri y Teresinha Marta Castineiras, profesores de los institutos de Microbiología y Biología y de la Facultad de Medicina de la UFRJ, sustenta que las personas asintomáticas son "los pilares de la diseminación" del virus, informó hoy EFE.



La investigación, que realizó pruebas de diagnóstico molecular en 3.000 personas, incluye a otros pacientes, en su mayoría profesionales de la salud, que nunca más sintieron síntomas y siguieron portando el virus activo por días o semanas.



De 3.000 pacientes, 50 que dieron positivo para Covid-19 y, aparentemente, se recuperaron, volvieron a realizarse el test clínico y en un 15% se detectó que continuaban con el virus activo.



Los responsables del estudio indicaron que en el 40% de los casos, después de los catorce días de cuarentena recomendados por las autoridades sanitarias a nivel mundial, los pacientes pueden seguir dando resultado positivo, pero el virus- a pesar de la presencia en el cuerpo- no tiene más capacidad de transmisión.



Los estudios ahora apuntan a determinar si el 35% de los pacientes que portaban el virus inactivo consiguieron desarrollar anticuerpos, diferente de la paciente que permaneció con el patógeno por cinco meses y no consiguió desarrollarlos.



Brasil es el segundo país más afectado por la pandemia en el mundo, detrás de Estados Unidos, con más de 3,9 millones de casos confirmados y 121.000 muertes.