Brasil sumó otros 141 muertos por causa de la pandemia de coronavirus en las últimas 24 horas y el total de fallecidos llegaba este jueves a 941, con 17.857 casos confirmados, informaron las autoridades sanitarias.



El número de contagios mantuvo la misma tendencia creciente que se ha acelerado en los últimos días y con relación a ayer hubo un aumento de 1.930 casos, de acuerdo con el boletín diario de situación presentado por el ministerio de Salud.



La cantidad de muertos actualizada era levemente superior al registro obtenido ayer de 133 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, es decir entre miércoles y martes.

Sao Paulo



Como ha ocurrido desde la detección del primer caso, el estado de San Pablo era la región más afectada, con 496 fallecidos y 7.480 casos. San Pablo es el corazón industrial y financiero de Brasil y allí viven unos 46 millones de los 210 millones de habitantes del país, consignó la agencia de noticias EFE.



El gobernador de ese estado, Joao Doria, impuso una cuarentena en toda la región el 24 de marzo, en principio por quince días, pero ya la ha prorrogado hasta el 22 de abril.



Pese a ello, datos del gobierno paulista obtenidos a través del seguimiento de los teléfonos móviles de los ciudadanos indican que, al menos este miércoles, solo la mitad de la población atendió la recomendación de permanecer en casa.



Rio de Janeiro



Lo mismo ocurre en otras ciudades del país, como Río de Janeiro, donde existe una preocupación especial por el aumento de personas en las calles, sobre todo en las favelas, que concentran a un 22% de los 6,3 millones de habitantes de la ciudad.

El viceministro de Salud, Joao Gabbardo, dijo en rueda de prensa que, en estados como los de San Pablo y Río de Janeiro, los dos más afectados por la pandemia en el país, es necesario tener un cuidado particular respecto de las cuarentenas.



"Son lugares que ya tienen una luz roja encendida y deben dar una máxima atención a la cuestión de la movilidad social", sostuvo el viceministro, quien aclaró que eso no debe aplicarse a todos los municipios de esas regiones, aunque sí en las capitales.



"No todos los municipios de esos estados deben seguir el mismo padrón", pues existen algunos de menor población, alejados de las grandes capitales, en los que ni siquiera hay un caso registrado.



El lujoso Copacabana Palace, el hotel más emblemático de Río de Janeiro y por el que han pasado numerosas figuras mundiales, cerrará temporalmente sus puertas por primera vez en 96 años ante el desplome de las reservas y la crisis del sector turístico provocada por la expansión del coronavirus.



"Cerraremos las puertas a partir de este viernes y sólo volveremos a abrirlas a finales de mayo", confirmó a EFE un vocero del hotel que ocupa el famoso palacete de estilo art déco en medio de Copacabana, la playa más famosa de Brasil.



Recife



A pesar de la contundencia de las cifras de muertos y contagiados, las autoridades de la ciudad de Recife debieron bloquear el acceso para bañistas y desde este jueves intensifican el patrullaje en la playa de Boa Viagem, la principal y más turística de la capital del nororiental estado de Pernambuco.



La administración municipal cerró los 11 parques, canchas deportivas y gimnasios al aire libre del paseo marítimo, además de prohibir la circulación de peatones y bicicletas en los andenes, que permanecían atiborrados en los últimos días a pesar de la interrupción del comercio y de algunas actividades por la Covid-19.

Fuente: Télam