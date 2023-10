EXECUÇÃO DE MÉDICOS NO RJ CHOCA O BRASIL

Não esqueça de dar seu Like e comentar a postagem .....Os 4 quatro médicos ortopedistas que foram baleados na madrugada desta quinta-feira (5) em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/YONO3wMoks