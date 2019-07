El gobierno de EEUU puso ayer en marcha, en nueve ciudades, redadas para detener a inmigrantes ilegales, informaron fuentes oficiales. Las redadas, anticipadas días atrás por el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter, se llevaban a cabo en Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco. En cambio, no se efectuaban en Nueva Orleans, donde también estaba previsto hacerlas, debido a que esa ciudad fue afectada por la tormenta tropical Barry, según las fuentes, citadas por medios norteamericanos.

Ante el anuncio de las redadas, Unite Here, un grupo que representa a trabajadores de hoteles y aeropuertos en Estados Unidos y Canadá, aseguró en Twitter que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) "quiere usar hoteles como cárceles". "No sean parte de la separación familiar y el abuso de los derechos de los inmigrantes", pidió Unite Here al sector hotelero. Como respuesta, dos grandes cadenas, Marriott y Choice, adelantaron que no permitirán que sus hoteles se conviertan en centros de detención de inmigrantes.