Los camioneros de Chile cumplieron ayer el sexto día de una huelga nacional iniciada para reclamar por la inseguridad que padecen en las carreteras, sobre todo en el sur del país, y que incluye denuncias de quema de vehículos por parte de comunidades mapuches que mantienen una añeja lucha en reclamo de la restitución de tierras.

El nuevo conflicto social complica al gobierno de Sebastián Piñera, ya que el paro y los bloqueos de caminos, en los que se calcula hay alrededor de 2.000 camiones, provocan desabastecimiento de productos básicos en medio de la pandemia decoronavirus, que hasta ahora ha dejado aquí un saldo de 413.145 contagios y 11.321 muertes.

La movilización ha dividido a la sociedad, ya que los sectores más radicalizados apoyan la huelga y critican a "los terroristas" mapuches, mientras que otros defienden los derechos de los pueblos indígenas que son violados desde hace siglos y de manera permanente en el país.

Por eso, los lemas usados en redes sociales van de "Todos somos camioneros" al "Camioneros, vergüenza nacional", con imágenes de ciudadanos que se acercan a alguno de los 53 bloqueos establecidos para llevarles comida a los manifestantes, y que se alternan con mensajes de quienes repudian su falta de empatía en medio de la emergencia sanitaria.

En Chile rige un "estado de catástrofe" debido a lo pandemia, por lo que hay restricciones de reunión y de protestas sociales. Pero, a diferencia de otras movilizaciones en las que se ha usado la violencia del Estado, los carabineros no han reprimido ni desalojado a los camioneros.

Contrario al escenario optimista que había al comienzo de las protestas, las negociaciones entre el gobierno y los gremios camioneros han fracasado, lo que ya provocó el endurecimiento de las autoridades.

Mientras tanto, en pleno toque de queda y pandemia...



Camioneros en el Maule controlan la Ruta 5 Sur, los patrones se ponen con el vino y la música, y Carabineros los cuida y ayuda para que celebren tranquilos y hagan sin problemas "El que Baila Pasa". Chile, un país desigual. pic.twitter.com/io0YkiMdMR — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) August 28, 2020

El ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, explicó que, ante los indicios de desabastecimiento de productos esenciales, el gobierno tendrá que aplicar la Ley de Seguridad del Estado. Es decir, terminar por la fuerza con el cierre de caminos.

Al iniciar la huelga nacional el pasado jueves, la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC) exigió la aprobación de 12 leyes de seguridad en favor de los camiones y la mejora de las condiciones en las rutas que atraviesan zonas mapuches.

El domingo, el gobierno se comprometió a mejorar la seguridad en carreteras, pagar seguros, instalar más zonas de descanso y cámaras de vigilancia y crear un fondo de reparación para los camioneros que sean víctimas de las agresiones de los mapuches. Pero la propuesta no convenció a los manifestantes que decidieron continuar el paro de forma indefinida.

Por eso, el ministro del Interior lamentó que los camioneros hubieran transitado de una movilización pacífica a la intransigencia.

"La manifestación ha ido mutando a ciertos indicios de desabastecimiento y ciertos indicios de bloqueos de carreteras, cosa que habían prometido no realizar. Al gobierno no le queda otro camino que ocupar su autoridad", advirtió.

"Son migajas lo que nos ofrecen a los camioneros", respondió José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur) quien le dijo al diario La Tercera que el ministro no había estado con ellos en ninguna reunión y se limitó a enviar a asesores.

"Que no venga a decir ahora que los culpables somos los camioneros, si el culpable es el gobierno. Él es ministro del Interior y Seguridad Pública. ¿Y de cuál seguridad pública me habla?. El Presidente nos amenaza y nosotros no somos los delincuentes", aseguró.

El dirigente dijo, además, que ellos pueden estar un mes de paro y que entonces Pérez Varela tendrá que trasladar la mercadería porque no habrá camiones disponibles. "El ministro del Interior será el culpable si no hay pan y combustible. Porque él debe darnos soluciones", insistió.

La fiesta

CAMIONEROS | FOGATAS, COPETE, ASADO Y CARRETE

Donde están los @Carabdechile ?

vía@Ricky_k9 pic.twitter.com/HCXhQknurB — PIENSAPRENSA 222,3 mil Seguidores (@PiensaPrensa) September 1, 2020

El debate social sobre el paro y los bloqueos se acrecentó este martes al difundirse un video en el que camioneros apostados con sus vehículos en uno de los cierres de carreteras escuchan música, beben alcohol y bailan con mujeres semidesnudas, sin respetar ningún protocolo contra la pandemia.

José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur de Chile, aseguró que averiguarían el caso que desprestigia a su movilización. "Una cosa así hay que sancionarla. Los camioneros somos gente de trabajo, no somos gente de la que se muestra en ese video", le dijo a CNN Chile, aunque también puso en duda que la filmación correspondiera efectivamente a uno de los bloqueos.

Con las negociaciones en su punto de máxima tensión, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que están investigando si la fiesta de los camioneros se llevó a cabo porque es un hecho "gravísimo".

"Presentaremos una querella criminal por violación al artículo 318 del Código Penal porque, tal como lo hemos hecho desde el principio de esta pandemia", advirtió.