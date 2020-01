Lo que en principio surgió como una hipótesis arriesgada o simples especulaciones y rumores, ahora corre con fuerza como un reguero de pólvora: la tragedia del avión ucraniano que se dirigía a Kiev y que cayó envuelto en llamas sobre un campo deportivo al sur de Teherán a 5 minutos de despegar, "fue derribado por un misil iraní'.



Canadá y EEUU acusaron a Irán por tragedia aérea que terminó con la vida de 176 personas a bordo del Boing 737-800 entre pasajeros y tripulación.



El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aseguró ayer que el avión ucraniano -con muchos canadienses a bordo-, que se estrelló en Irán "fue derribado por un misil tierra-aire de Irán" y aclaró que fue "probablemente por accidente", poco después de que su par estadounidense, Donald Trump, hiciera públicas sus "sospechas" y que Irán rechazara las acusaciones como "rumores ilógicos".



Trudeau, afirmó que su Gobierno tiene información de que el vuelo 752 de Ukraine International Airlines (UIA) fue derribado por "un misil iraní".



En una conferencia de prensa en Otawa, Trudeau afirmó: "Tenemos inteligencia procedente de múltiples fuentes, incluidos nuestros aliados y nuestra inteligencia. La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní", explicó.



"Funcionarios canadienses deben tener acceso inmediato para identificar a las víctimas y participar de una investigación profunda y creíble. Trabajamos con los investigadores ucranianos por ahora, pero continuaremos conversando con Irán", aseguró el premier.



Ayer, apenas horas después de que Irán bombardeara sin causar víctimas ni daños importantes en una zona iraquí con bases estadounidenses en respuesta al ataque norteamericano que mató a un poderoso comandante iraní el viernes pasado, un avión comercial ucraniano se estrelló sobre suelo iraní. Las autoridades iraníes informaron que el avión cayó por razones técnicas y no estuvo vinculado a la escalada militar que protagonizan junto a las Fuerzas Armadas estadounidenses en las últimas semanas.



Ayer, en un evento en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dejó en claro que no cree en la versión oficial iraní. "Tengo mis sospechas. No quiero decirlo porque otras personas tienen sus sospechas. Alguien del otro bando puede haber cometido un error ...no nuestro sistema. No tiene nada que ver con nosotros", aseguró el mandatario, según la CNN.



Un funcionario estadounidense aseguró que satélites de su país detectaron el lanzamiento de dos misiles pocos momentos antes de que se estrellara el avión, seguido de evidencia de una explosión. Dos fuentes en Washington afirmaron que creían que el derribo fue accidental.



"Científicamente, es imposible que un misil golpee el avión ucraniano y esos rumores son ilógicos", dijo Ali Abedzadeh, jefe de la Organización de Aviación Civil de Irán.



Ucrania, en tanto, describió cuatro posibles escenarios para explicar el hecho, incluyendo un ataque con misiles y terrorismo, en momentos en que los investigadores iraníes dijeron que el avión estaba envuelto en llamas antes de estrellarse.



Kiev afirmó que sus investigadores querían buscar en el sitio del accidente del miércoles, en el suroeste de Teherán, posibles restos de un misil de fabricación rusa utilizado por el Ejército iraní. Un reporte inicial de la organización de aviación civil de Irán aseguró que el avión experimentó un problema técnico no especificado.

Canadá, el hogar de 250 mil iraníes

En el accidente del vuelo 752 de UIA, además de los 63 canadienses de origen iraní, entre las víctimas hay 82 iraníes, 11 ucranianos (2 pasajeros y nueve tripulantes), 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y 3 británicos.



El Boeing 737-800 con destino a Kiev salió del aeropuerto internacional iraní Imán Jomeiní en la madrugada del miércoles y minutos después del despegue se estrelló contra el suelo y no hubo sobrevivientes. La tragedia se produjo poco después de que Irán lanzase decenas de misiles tierra-tierra contra dos bases militares en Irak utilizadas por EEUU en represalia por el asesinato del general iraní Qasem Suleimaní en una operación militar de EEUU.



A la denuncia de Trudeau se sumó un video difundido y autentificado por el diario The New York Times, en el que se ve cómo un misil explota en el aire a poco de ser lanzado desde Irán y luego un objeto cae.



Canadá es hogar de más de 250.000 personas de origen iraní. Muchas de las víctimas canadienses del accidente del avión de UIA eran familias y estudiantes que regresaban a Canadá tras pasar las vacaciones navideñas en Irán.