La caída del sistema informático de la aerolínea británica British Airways (BA) provocó la cancelación de todos los vuelos previstos para ayer desde los aeropuertos londinenses de Heathrow y Gatwick, justo al comienzo del fin de semana largo en el Reino Unido de Gran Bretaña, y dejó varados a miles de pasajeros en Londres y otras ciudades de Europa.



La aerolínea se disculpó por el fallo en su sistema global y descartó que haya sido producto de un ciberataque, según informó a los medios locales.



El problema afectó también los centros de llamadas telefónicas de BA, el sitio web y la aplicación móvil. ‘Hemos experimentado un grave fallo en el sistema que está causando una interrupción muy grave en nuestras operaciones de vuelo en todo el mundo‘, indicó la aerolínea. British Airways, que previamente había informado que los vuelos serían cancelados hasta las 18 hora británica, canceló todos los vuelos de ayer, dijo que las terminales de Gatwick y Heathrow están totalmente congestionadas y pidió ‘por favor‘ a los pasajeros que no vayan a esos aeropuertos.



Debido al fallo en el sistema, se han notificado retrasos en Roma, Praga, Milán, Estocolmo y Málaga. En cambio, otras compañías aéreas que vuelan dentro y fuera de Heathrow y Gatwick no se han visto afectadas. Al respecto, el sindicato británico GMB, con amplia presencia en la aerolínea, dijo ayer en un comunicado que el grave fallo del sistema informático ‘podría haberse evitado‘ si la empresa no hubiera trasladado a la India en 2016 los empleos del departamento de informática.



En Heathrow se veían cientos de equipajes en el suelo, mientras que algunos pasajeros se quejaban por haber tenido que salir dejando en el aeropuerto sus pertenencias. El personal de BA en la Terminal 5 de Heathrow utilizaba pizarras blancas para informar las novedades, según testimonios de los pasajeros.



El periodista Martyn Kent dijo a la BBC que estuvo sentado en un avión en Heathrow ‘durante 90 minutos‘ y contó que el comandante de la aeronave explicó a los pasajeros sobre los problemas catastróficos que estaban causando los aviones en tierra, debido a que no pueden despegar y por lo tanto no hay lugar para que otros puedan aterrizar.



Según explicó el experto en aviación Julian Bray también a la BBC, el fallo paralizó todo el sistema por lo que ningún avión de British Airways puede despegar, tampoco pueden mover el equipaje y no pueden emitir tickets de los pasajeros. ‘De hecho, no pueden hacer nada en absoluto‘, expresó.



La aerolínea británica podría sufrir pérdidas millonarias debido a una regulación de la Unión Europea que obliga a las compañías aéreas a pagar indemnizaciones por cancelaciones o retrasos de más de tres horas, si son ocasionados bajo el control de la empresa.



Para los vuelos de corta, media y larga distancia así como los internacionales, los pasajeros pueden reclamar entre 250 euros y 600 euros. Si el retraso del vuelo dura dos o más horas la línea aérea debe ofrecer comida y bebida, acceso a las llamadas telefónicas y otorgar alojamiento para los pasajeros que quedan varados durante la noche, incluyendo traslados entre el aeropuerto y el hotel. Se espera que los vuelos de larga distancia con destino a Londres se normalicen desde hoy, aunque no se descartan demoras, según la empresa. Telam