En una reciente entrevista, la conductora televisiva chilena y ex esposa de Carlos Menem, Cecilia Bolocco, volvió a la carga contra el ex presidente argentino aunque, como muchos, prefirió no mencionar su nombre. "Hubo momentos muy tristes y fuertes, porque le hizo mucha falta tener un papá, y mi vida es muy femenina. A mí también me hacía falta que tuviese esa energía masculina", afirmó en referencia a Máximo Saúl Menem Bolocco, su hijo de 13 años.





También confió que el chico fue víctima de bullying recientemente, pero que ambos encontraron una solución a través del diálogo.

"Con Máximo no han habido temas tabú, yo he hablado con él de todo. Es un niño con el que he puesto la verdad, honestidad y el cuidado ante todo. Obviamente yo fui asesorada, fui al psicólogo, lo llevé a él también, no son cosas que uno tiene la habilidad para hacerlo de manera espontánea", indicó.

Fue en medio de la campaña presidencial de 2003 cuando Bolocco y Menem anunciaron que esperaban su primer hijo juntos. Muchos creyeron que se trataba apenas de una estrategia política, pero el tiempo los desmintió: en noviembre de ese mismo año, la pareja le daba la bienvenida a Máximo Saúl Menem Bolocco en Santiago, Chile.





Poco tiempo después, llegaría la separación y el divorcio, además de las acusaciones de la ex Miss Universo chilena acerca del escaso interés que el ex mandatario argentino demostraba hacia el niño. "Es muy difícil asumir que mi hijo no tiene papá", dijo alguna vez, explicando lo duro que había resultado para ella criar al pequeño en soledad.