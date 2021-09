Chile no renovará el estado de excepción constitucional de catástrofe que decretó en marzo de 2020 por la pandemia de Covid-19, que terminará esta semana, y reformulará su plan llamado Paso a Paso, para pasar a una etapa de extremos cuidados individuales.

En últimos 3 meses hemos logrado una muy significativa reducción en contagios, hospitalizaciones y muertes por Covid y un gran avance en la vacunación masiva.



En consecuencia hemos decidido no renovar el Estado de Excepción.



Mayores libertades exigen mayores responsabilidades. pic.twitter.com/pT2uxywB2Q — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) September 27, 2021

"Dados los avances que hemos registrado en materia de la pandemia hemos decidido no renovar el estado de excepción, que terminará este jueves 30", anunció el presidente Sebastián Piñera a través de un video publicado en redes sociales por el Ministerio de Salud.



Piñera explicó que la razón central para tomar esta decisión fue el alto número de personas que ya tienen las dos dosis de la vacuna, 88% de la cobertura de la población objetivo a nivel nacional.



El fin del estado de catástrofe significará que el Ejecutivo no podrá desplegar a las Fuerzas Armadas para labores de fiscalización sanitaria, y tampoco podrá decretar cuarentenas.



Además, desde este viernes terminará el toque de queda nocturno que rige desde marzo del año pasado.



Seguirán existiendo, no obstante, restricciones vinculadas a los aforos en lugares cerrados, en actividades públicas y espectáculos, que se irán relajando o fortaleciendo según la condición sanitaria en que se encuentre cada ciudad.

Para estas restricciones de aforo, el gobierno creó un nuevo plan de cinco pasos: restricción, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada, que determinará el grado de prohibiciones que habrá en una ciudad vinculado al número de contagios, al uso de camas hospitalarias y a la población vacunada.



Por último, Piñera explicó que el pase de movilidad que se les entrega a las personas que completaron su vacunación seguirá teniendo vigencia y se darán mayores libertades a aquellos que lo posean, reportó la agencia Sputnik.



En Chile se contagiaron 1.652.364 personas, de las cuales 37.445 fallecieron. Un total de 13.404.374 personas completaron su ciclo de vacunación, 88,18% de la población objetivo.



En el video, Piñera cita "los avances en el combate a la pandemia y para aumentar los niveles de libertad y movilidad de la ciudadanía, la recuperación del empleo y la economía y el buen funcionamiento de la sociedad”, entre las razones para el cambio de plan del Ejecutivo.



"Es de vital importancia que todos tengamos plena conciencia que la pandemia del coronavirus no ha terminado, y en consecuencia, tenemos que seguir cuidando nuestra salud y nuestras vidas, adoptando con rigurosidad los cuidados personales, como usar mascarilla, mantener distanciamiento social, evitar aglomeraciones y ventilar los lugares cerrados", recalcó, según el diario El Mercurio.

Fuente: Télam