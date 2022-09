En un verdadero freno a los anhelos refundacionales que surgieron a partir del estallido social de 2019, Chile eligió rechazar la propuesta de nueva Constitución y le significó un fuerte revés al gobierno de Gabriel Boric, que se alineó tras una ambiciosa reforma de tinte progresista, pero que no supo conectar con el centro político y el perfil moderado de buena parte de la población chilena que no sintonizó con los cambios estructurales que se plantearon.

Con un 99% de las mesas escrutadas, y según cifras entregadas por el Servicio Electoral chileno (Servel), el “rechazo” se impuso con un 61,9% de las preferencias contra el “apruebo” que totalizó un 38,1% , en un resultado que superó todas las proyecciones previas, que se transformó en una verdadera “paliza” y que sorprendió de manera negativa al oficialismo, que sufrió un catatrófico revés en comunas populares y afines a la izquierda, y fue derrotado en otra plazas simbólicas y no pudo acercarse al 80% que logró el triunfo del “apruebo” en el plebiscito de entrada.

“El pueblo chileno no quedó satisfecho con la propuesta de Constitución que la Convención le presentó a Chile, por ende ha decidido rechazarla en las urnas (…) Hay que escuchar la voz del pueblo. No solo este día, sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí”, dijo el presidente Gabriel Boric desde uno de los salones del Palacio de La Moneda, y anunció de inmediato que trabajará en una nueva Carta Magna.

“Me comprometo a poner todo de mi parte, para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente”, señaló, y también realizó un mea culpa. “El pueblo no quedó satisfecho con la propuesta. Recojo con mucha humildad este mensaje”, añadió Boric.

Participación histórica

En una jornada que registró con una histórica participación que superó el 70% y que contó con voto obligatorio, los primeros resultados fueron dando luces de la ventaja de la oposición al texto que elaboró durante un año la Convención Constitucional, un órgano constituido mayoritariamente por fuerzas de izquierda, que tuvo un carácter paritario y que integró una considerable cantidad de derechos sociales en el texto. Pero que también realizó una labor en la que protagonizó un número importante de polémicas y acumuló diversos cuestionamientos.

A las 17 (hora local) surgieron los primeros indicios de una jornada difícil para las fuerzas de izquierda con el conteo de las primeras mesas desde la Región de Magallanes. Con una hora menos que el resto del país, los resultados dieron una clara ventaja al “rechazo” y en la mismísima mesa en la que sufragó Boric el “apruebo” también perdió con diferencia.

Con la lectura del tercer y cuarto cómputo del Servel, el ánimo en los respectivos búnkers de los comandos dio cuenta del ánimo que fueron inyectando los resultados. Mientras los adherentes del “apruebo” despejaron rápidamente los hoteles asignados a las celebraciones, el “rechazo” copó diversos punto neurálgicos de las ciudades más importantes del país con festejos efusivos.

“La ciudadanía se pronunció de manera rotunda y contundente, en uno de los momentos más importantes de la historia de nuestra patria. El rechazo ha ganado, se ha impuesto de manera clara y rotunda”, dijo la senadora democratacristiana Ximena Rincón, uno de los rostros que se oponían a la implementación de la nueva Carta Magna.

En contraste, los representes de la izquierda lamentaron la abultada derrota. “Estamos impactados, tristes, pero reconocemos naturalmente la derrota. Va a haber un momento para analizar todos esos factores, creemos que es un momento de tranquilidad ahora, de buscar los espacios para la reflexión y de encontrar las razones y la voz de este pueblo chileno que se manifestó tan contundentemente”, dijo Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde.

La exconvencional del Partido Comunista Bárbara Sepúlveda (PC), insistió en el anhelo de contar con una nueva Ley Fundamental. “Chile va a tener una nueva Constitución. Tarde o temprano, la decisión democrática del pueblo se va a volver a manifestar y ese proceso va a representar a las grandes mayoría”, señaló la exrepresentante.

Caras largas en La Moneda

En La Moneda hubo caras largas a medida que avanzó la tarde y hasta se desmontaron los equipos de sonido preparados para una celebración en la Plaza de la Constitución. Una hora después del cierre de urnas, de hecho, se dio a conocer un mensaje enviado por la Presidencia de la República a los líderes de los partidos políticos nacionales para sumarse a un diálogo centrado en el proceso constituyente fijado para este lunes, a las 16 (17 en la Argentina).

En todo caso, la mayor sorpresa fue generada por la extensa diferencia y por cómo el “rechazo” se impuso en bolsones electorales históricamente afines al gobierno como la Región Metropolitana, que le dio una ventaja de casi diez puntos en favor a la oposición a la nueva Carta Magna. De inmediato, y dentro de la izquierda, surgieron voces que pidieron acelerar los cambios al interior del gobierno y exigieron un cambio de gabinete que establezca puentes con sectores más moderados.

“El triunfo del ‘rechazo’ de ayer se explica principalmente por las zonas en que Boric obtuvo un buen resultado en la elección presidencial, pero que la opción del ‘apruebo’ no logró cosechar votos. Comunas como La Florida, Puente Alto o Maipú en que Boric obtuvo un buen resultado, en la elección del plebiscito hubo un empate. La diferencia en la Región metropolitana es decisiva para explicar el resultado, junto con una alta participación electoral”, analizó Mario Herrera, director de la escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca.

“La relación entre el texto constituyente y una rendición de cuentas a la gestión de Boric son parte importante de la explicación al resultado. La campaña del apruebo no logró destacar los atributos del texto por sobre la vinculación con la imagen de del presidente y la Convención Constitucional”, añadió.