Las clases presenciales en Chile volverán a ser obligatorias a partir de marzo, cuando se pondrá fin al sistema de educación telemático mixto que rige actualmente por la pandemia de coronavirus, que volvió a presentar días atrás picos de contagios en nueve regiones.



"Informamos a los establecimientos educacionales y a la comunidad escolar que para el mes de marzo de 2022 se retoma la asistencia presencial obligatoria de los estudiantes", consignó hoy el Ministerio de Educación a través de un comunicado.



La autoridad educacional argumenta que para esa fecha el proceso de vacunación masiva ya estará completado para los menores de 18 años y también para los docentes, por lo que ya no será decisión de los padres enviar a sus hijos a clases o que estudien mediante videollamada.



"La evidencia nacional e internacional y la experiencia del retorno en el sistema escolar acumulada hasta ahora deja en evidencia la importancia de la presencialidad en el desarrollo de los aprendizajes y el bienestar socioemocional de los estudiantes", señala el texto.



El comunicado añade que para esa fecha ya no habrán restricciones de espacios ni aforos al interior de las salas de clases y que la medida regirá para todos los estudiantes, de primero básico hasta cuarto medio.



Además, explica que los colegios que no cumplan con la medida o que no quieran abrir sus puertas se arriesgarán a una multa que llega hasta los 52 millones de pesos (65.500 dólares), aunque aclara que se harán excepciones si existe algún brote de Covid-19 en el establecimiento.



Actualmente los colegios funcionan con el método de aulas híbridas y queda al arbitrio de los padres la decisión de enviar al estudiante a clases presenciales, consignaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.



En Chile se han contagiado 1.718.085 personas, de las cuales 37.917 fallecieron, según el último reporte oficial.



Fuente: Télam