Gabriel Zurdo, CEO BTR Consulting

Ataques de alcance global, hacking quirúrgico, secuestro de datos con solicitud de pago en bitcoins, fraudes en homebanking, criptomonedas, malware, grooming, sexting, manipulación de la opinión pública de cara a una inminente elección y hasta hacerte pasar por alguien distinto a quien realmente SOS y entablar una relación sentimental-digital a través de una App en tu Smartphone, etc, etc, son términos y situaciones que hasta no hace tanto tiempo eran totalmente desconocidos para la gente de a pié.



El acceso rápido y barato a la tecnología informática y al conocimiento, antes en mano de unos pocos, acelera este nuevo orden global-digital, con conectividad total en casi todos los rincones del planeta, sostener la sincronización entre el ser humano y la identidad digital es definitivamente el primer gran desafío.

En argentina el 79 por ciento de la población dedica 4 horas de su día a mirar su Smartphone, 83 por ciento permanece conectada a internet en su computador 8 horas al día, los Argentinos (70%) duplican el promedio mundial (37%) de usuarios activos en redes sociales, a nivel mundial el 51% de la población accede a internet. La tecnología nos cooptó y los ciberdelincuentes lo saben, conocen lo adictiva que es y cómo el confort, repentización y aparente empatía, nos subyuga. La tecnología genera hábito, nos seduce, es una camino de ida, no hay retorno y para colmo, gracias a "la nube" ya no sabemos en donde esta y ni siquiera podemos tocarla.



Las redes sociales empeoran aún más el asunto, Facebook con más de 2.000 millones de usuarios, lidera el pelotón seguido por Wapp con 1.200 millones de usuarios y si sumamos a esto Instagram, ya no es posible escribir cifras tan grandes, obviamente las tres compañías son poseídas por el mismo dueño, representando más del 70% de la participación mundial, "monopolio".

Desconectados. Tras el escándalo con Facebook hay una fuerte campaña de cientos de famosos de todo el mundo instando a sus seguidores a abandonar la plataforma creada por Zuckerberg.





Paradójicamente las RRSS vendrían a ser "La Quermese" de los ciberdelincuentes, ya que, el 58% de los usuarios publica su teléfono y el 22% su domicilio y así con cada dato interesante y necesario para los que quieren hacer daño. Capítulo aparte para la deep web, mucho más abarcativa, extendida y profunda que la internet, como en las películas de la mafia, entras pero no sabes si salís, eso si, mientras permanezcas podes encontrar tarjetas de crédito, cuentas bancarias, armas, órganos, pedofilia y toda clase de cosas que robadas, prohibidas, inmorales, non santas. Obviamente también bases de datos como la que expuso Facebook esta semana y que sacudió la cotización de su acción, pero mejores aún, ¡con foto y selfie incluida!



El factor común para todos; Gobiernos, Mercados-Empresas, Sociedades e Individuos, personas comunes y silvestres, es que sufren de lo mismo, con distinta escala e intensidad, pero las herramientas pensadas y diseñadas para esto, son casi las mismas en todos los casos.



¿Cómo explicarles a los de menos de 20 años que Netflix, Spotify, Wapp, Instagram y Tinder, no reflejan la realidad de la vida? y por tanto que no crean todo lo que les dicen, lo que les muestra, lo que les pide, lo que les pregunta Facebook: ¿EN QUÉ ESTÁS PENSANDO? Todo esto transcurre mucho más rápido de lo que creemos, de lo que podemos asimilar.



Cuando era chico y salía de casa, mi vieja me recordaba: "pañuelo, llave y documento", una antigüedad, hoy tenemos encarnado "el cel", instrumento adorado, que a manera de grillete,nos encadena y obliga a tener que mirarlo tantas veces como podamos por las dudas que entre una actualización que podría cambiar nuestra vida o hacernos felices, paradigmático que en el mismo momento podrían ser millones los que leen, ven y escuchan todo lo que hacemos con "el cel" y todo lo que pensamos.

>> Los ejes del escándalo

Cambridge Analytica: Es una consultora británica que combina el análisis de las personalidades con los datos demográficos, para predecir e influir en el comportamiento masivo. Fue fundada por el analista financiero Alexander Nix en 2013. El directivo aparece en una cámara oculta realizada por el canal británico Channel 4 hablando de supuestos usos de datos personales obtenidos por Facebook para influir en elecciones.

Robo de datos personales: lo hizo Aleksandr Kogan, investigador de la universidad de Cambridge, creador de la aplicación This is your digital life con la que recopiló datos de 270.000 usuarios de Facebook, lo que le permitió acceder también a información pública de sus amigos, sin su consentimiento. De esta manera, obtuvo información personal de 50 millones de usuarios de la red social, que vendió a Cambridge Analytica.