La fiscalía sueca anunció este viernes que archivaba la causa por violación contra el fundador de WikiLeaks Julian Assange, cerrando una saga judicial que duraba desde 2010.

"La fiscal Marianne Ny decidió archivar la investigación por presunta violación contra Julian Assange", indicó la fiscalía en un comunicado.

Este desenlace es una victoria para el ex hacker australiano que siempre ha negado las acusaciones formuladas en su contra por una mujer sueca treintañera en agosto de 2010.

Assange está refugiado desde junio de 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, donde se recluyó para escapar a una extradición a Suecia tras haber agotado todos sus recursos judiciales en el Reino Unido.

El ex hacker australiano siempre denunció una maniobra para ser extraditado posteriormente a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos estadounidenses de carácter confidencial.

En noviembre, tras una serie de complicaciones en el proceso, Assange fue finalmente interrogado en la embajada de Londres por un fiscal ecuatoriano en presencia de magistrados suecos.

Y reiteró en aquella ocasión que era completamente inocente y que las relaciones sexuales que mantuvo con la denunciante en Estocolmo fueron consentidas.

La fiscalía sueca tenía hasta este viernes para prorrogar o no la petición de encarcelación en un tribunal de Estocolmo.

Qué pasará con Assange



La policía británica dijo estar "obligada" a detener a Assange si sale de la embajada.

En tanto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que investiga a Julian Assange desde 2010, prepara cargos para detener al creador de WikiLeaks.

Según reveló CNN, los funcionarios encontraron una forma de avanzar para solicitar el arresto de Assange sin afectar las normas constitucionales de libertad de expresión que los limitaban hasta el momento.

"La perspectiva de los Estados Unidos sobre WikiLeaks comenzó a cambiar luego de que los investigadores hallaron lo que creen que son pruebas de que WikiLeaks jugó un papel activo para ayudar a Edward Snowden, un ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)", citó la cadena de noticias.

Cuando se comenzó a preparar el caso contra Assange, durante el gobierno de Barack Obama, el fiscal general Eric Holder y sus funcionarios determinaron que era muy difícil acusarlo a él en persona porque WikiLeaks no fue el único medio por el cual se difundieron los miles de documentos militares que había robado un ex oficial de inteligencia militar, que tras su cambio de género se llamó Chelsea Manning. Al mismo tiempo los publicaron, por ejemplo, The New York Times y The Guardian.

Assange permaneció todo este tiempo asilado en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser detenido por los cargos de violación (que hoy se levantaron) presentados ante la Justicia sueca.

Luego de que el presidente electo ecuatoriano, Lenín Moreno, asegurase que iba a continuar la política de refugio del mandatario saliente, Rafael Correa, los funcionarios de los Estados Unidos comenzaron a buscar otros cargos para reclamar la presentación judicial de Assange.