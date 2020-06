Cinquefrondi, un pueblo italiano de la región de Calabria, también apuesta a la venta de casas por un euro para combatir la despoblación y la ruina. Como hicieron otros municipios de Sicilia, Toscano o Cerdeña, Cinquefrondi también ofrece la irresistible oferta para no oconvertirse en un poblado fantasma.

Cinquefrondi se promociona como un lugar "sin coronavirus" para diferenciarse de otras regiones que también tienen casas por un euro. Tiene 6 mil habitantes y ninguno de ellos contrajo Covid- 19.

Lo que más atrae, además del precio de las casas, es la belleza que lo rodea. Está a 15 minutos de la playa y es conocida como la "Ciudad Cremallera" debido se extiende entre la costa jónica y la tirrena de Calabria en la punta de la bota de Italia.

Tiene impresionantes vistas de las islas Eolias, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a las que se puede acceder fácilmente. La actividad cultural, musical y artesanal son otros de los atractivos del pueblo.

¿Lo malo? El deterioro del lugar. La ciudad, las edificaciones están abandonadas y parece un pueblo detenido en el tiempo.

Las viviendas tienen sus paredes agrietadas, musgo, filtraciones y pisos levantados por la humedad.

Según informan desde Cinquefrondi, las casas deshabitadas fueron abandonadas por sus dueños que emigraron en busca de mejores oportunidades laborales.

El alcalde Michel Conia ha puesto en marcha esta Operación Belleza ofreciendo las casas por un euro y flexibilizando los requisitos para poder reubanizar el pueblo.

"No importa que no seas italiano ni europeo, puedes comprar igual la propiedad. El único requisitos es que no hayas cometido crímenes mafiosos", informaron a Infobae desde el municipio.

Son unas 4 las casas disponibles. Tienen entre 40 y 50 metros cuadrados.

Cómo comprar las casas por un euro

Quien esté interesado debe descargar y llenar un formulario que está en la web del municipio Cinquefrondi.

Requiere datos personales y una especie de declaración jurada que luego hay que mandar a case1eurocinquefrondi@gmail.com con el sujeto “ACQUISTO CASE A 1 EURO”

Condiciones: