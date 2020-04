Andrea Crisanti es uno de los virólogos más escuchados en este momento en Italia: es considerado "el padre " del modelo adoptado en la región del Véneto , que logró controlar el Covid-19 con "tests por diagnósticos de hisopado dirigidos y masivos" luego del experimento único realizado en Vo, pueblo que saltó a la fama por ser uno de los primeros focos del contagio, donde se registró la primera muerte por coronavirus, pero que ahora tiene cero casos.

Referente sanitario del gobernador del Véneto, Luca Zaia, Crisanti, romano de 65 años, vivió mucho tiempo en el Reino Unido donde enseñó parasitología molecular en el Imperial College de Londres y hoy está al frente de la Unidad de Microbiología de la Universidad de Padua.

En una entrevista vía Facebook con miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia, Crisanti fue diplomático, pero directo: "Seguramente las directivas del OMS al principio fueron totalmente equivocadas : de hecho, indicaban que había que hacerle el test diagnóstico con hisopado solo a personas que estaban mal, con sintomatología respiratoria y que tenían una historia de viajes a China o que habían entrado en contacto con alguna persona enferma", dijo. " Es claro que esto obstaculizó muchísimo la implementación de las medidas de prevención , porque si hubiéramos sabido que estaban los asintomáticos que representaban una franja tan grande de la población infectada, quizás hubiéramos tomados medidas mucho más restrictivas en relación a quien iba y volvía de China", agregó.

" Está claro que la OMS ha seguido acríticamente lo datos que venían de China, hasta que fueron a China a hacer inspecciones y yo, la verdad, me pregunto qué inspeccionaron. La OMS debería haber sido más rigurosa, menos influenciada por lo que decían los chinos. Por otro lado, la OMS día a día ha ido cambiando continuamente y completamente las directivas... No soy el único que dice que la OMS es una institución extremadamente burocratizada , aunque coincido con otros en que creo que tiene un grandísimo valor que debe ser preservado, pero, a la luz de lo que pasó con esta epidemia, debe ser repensada en su modo de actuar", indicó.

Crisanti explicó que la experiencia del Véneto -la primera región afectada, pero ahora con muchos menos casos que Lombardía, Emilia Romagna y Piamonte- fue exitosa porque lograron llevar a cero el número de contagios en el pueblo de Vo . "Nostros pusimos en cero uno de los focos del brote, que pudo haber creado en el Véneto lo mismo que pasó en Lombardía. Testeamos a todos , parientes de los enfermos y posibles contactos, reconstruyendo la cadena de contagios, los aislamos y no le negamos el hisopo a nadie. Interceptamos muchísimos positivos al principio y esto tuvo un impacto gigantesco . Con el lockdown esto dio frutos mayores y el Véneto tuvo una evolución distinta, si bien comenzó con la misma dinámica", afirmó.

Crisanti lamentó que el dato surgido del experimento de Vo fue subestimado, ignorado y no tenido en cuenta en perspectiva. Y destacó que la gran diferencia entre Véneto y Lombardía también tuvo que ver con la preparación , ya que en el Véneto había muchos laboratorios listos para hacer tests, una sensibilidad mayor a las enfermedades epidémicas y una presencia sanitaria mucho mayor en el territorio, factores que favorecieron la respuesta a la emergencia. Según datos de la Protección Civil, el Véneto hasta ahora registró 14.990 casos totales frente a los 63.094 de Lombardía y 981 muertos, frente a 11.608.

Crisanti subrayó, de todos modos, que los números "oficiales" de casos y fallecimientos que maneja la Protección Civil no son correctos, ya que sólo contabilizan las personas a quienes se les hizo hisopado y los muertos en hospitales y no los que han fallecido en sus casas o en hogares de ancianos. "En Italia el problema es que los casos fueron contados pésimo, tanto es así que el porcentaje de muertos sobre el número de casos es muy elevado porque no se hicieron muchos tests de diagnóstico. De hecho en el Véneto la mortalidad es del 3,4% porque se incrementó el diagnóstico, se les hicieron hisopados a todos y ahí pudimos intercerptar más casos. Mientras que en Lombardía tienen un iceberg escondido de casos, con una mortalidad más alta, pero el virus es el mismo", destacó.

¿Italia está preparada para salir de la cuarentena? Según Crisanti, para nada . "Primero porque no se hizo algo esencial, que es la evaluación del riesgo de una eventual reapertura de actividades y además porque falta otro elemento fundamental, que es saber el número verdadero de casos que hay cada día, por región y franja de población, es decir, la incidencia de la enfermedad. Todos los días los números que tenemos son los diagnosticados, pero hay miles de personas que están en sus casas con síntomas , a quienes se le dice de quedarse allí si no están tan mal y debemos contabilizarlos", sostuvo. El especialista, por otro lado, subrayó que p ara levantar las restricciones de confinamiento debe haber medidas para impedir el contagio -máscaras y guantes accesibles para todos- y una capacidad de reacción lista como para poder apagar un nuevo foco de contagio rápidamente, como se hizo en Vo, a través de tests.

En este sentido Crisanti no ocultó su preferencia por los tests de hisopado, para él los más confiables, y su escepticismo ante los tests serológicos, que ocultan a muchos falsos negativos . De hecho, consideró una "estupidez" utilizarlos para diagnóstico o para dar una "patente de inmunidad". Sostuvo, por otro lado, que t odavía se sabe demasiado poco sobre la inmunidad , ya que si bien en algunas personas que fueron positivas se desarrollan anticuerpos, no se sabe si estos son protectivos.

¿Cómo puede realizarse en Nueva York lo que se hizo en Vo? "Lamentablemente allí no se puede aplicar esta estrategia, aplicable solo en una fase inicial porque requiere cerrar el lugar del brote y testear la mayor parte de la población y aislarla. Por eso si ahora en un barrio de Pauda hay un cluster, sabemos qué hacer. Pero en Nueva York, una ciudad gigantesca y caótica, no es posible", dijo.

¿Qué piensa de quienes acusan a China de haber dejado escapar el virus de un laboratorio de Wuhan? "No hay datos que demuestren que este virus salió de un laboratorio . Estoy convencido de que es un virus de origen animal, no creo en complots ni en hipótesis extravagantes ".

Fuente: La Nación